Leserbriefe Lesermeinungen zum Ausgang der Gesamterneuerungswahlen «Dossier: Alles zu den Zuger Wahlen 2022», Ausgabe vom 3. Oktober

Die Wahlen sind vorbei und ich möchte mich für das in mich gesetzte Vertrauen ganz herzlich bedanken und werde alles versuchen, um diesem gerecht zu werden. Für mich als lupenreinen Demokraten ist des Volkes Stimme heilig und nicht zu diskutieren. Einen Kommentar möchte ich aber trotzdem loswerden, und zwar zum Resultat von Heinz Tännler. Ich bin einer, der die Arbeit von Regierungsrat Tännler sehr gut und das über Jahrzehnte beurteilen kann. Für mich ist es nicht vorstellbar, wie jemand mehr für seinen Kanton, dessen Wirtschaft und Gesellschaft machen kann. Seine Arbeitskraft ist unbeschränkt, seine Kreativität, um Lösungen zu finden, ist legendär und unerreicht. Er ist ein Meinungsmacher – nicht nur kantonal, sondern auch national – der obersten Hubraumklasse. Daher ist es für mich unverständlich, wenn er nun vom 2. Platz in den letzten Wahlen auf den 6. Platz in den aktuellen Wahlen zurückgestutzt wurde. Ein Politiker wie Tännler hätte ein riesiges Dankeschön der gesamten Zuger Bevölkerung verdient und nicht eine quasi «Abstrafung». Warum das passiert ist? Neid spielt sicher mit, das ist der Vorteil oder dann der Nachteil der Erfolgreichen. Sicher kommt seine klare, unabhängige Art nicht überall gut an, aber genau das macht Heinz Tännler einzigartig und so wertvoll. Stellen Sie sich einen Zuger Kassenwart vor, der nicht wie ein Löwe zum Tresor schaut? In diesem Sinne danke ich Heinz Tännler im Namen von sehr vielen Bürgern, KMU und Wirtschaftsunternehmen für seine unglaublichen und glücklicherweise immer noch andauernden Leistungen für unseren Kanton. Wie sagt man im Volksmund: Undank ist der Welten Lohn, leider. Damit muss halt auch Regierungsrat Tännler leben.

Adrian Risi, Kantonsrat SVP, Zug

Die SVP Unterägeri bedanktsich bei ihren Wählern im Namen des gesamten Vorstandes und insbesondere der Kandidierenden für die Unterstützung bei den vergangenen Wahlen vom letzten Sonntag, 2. Oktober 2022. Wir haben unser Ziel, die bestehenden Sitze im Kantonsrat sowie Gemeinderat zu halten, erreicht.

Wir sind hocherfreut, dass unser Gemeinderat Roland Müller unsere Partei weiterhin im Gemeinderat vertritt. Dies ist sicher der Lohn seiner konsequenten und erfolgreichen Arbeit in seiner Abteilung Soziales.

Auch die Wiederwahl unserer Kantonsräte Thomas Werner und Esther Monney-Rogenmoser ist hocherfreulich. Sie beide leisten wertvolle und wichtige Arbeit für Unterägeri und zusammen mit der SVP-Fraktion setzen sie sich für die wahren bürgerlichen Werte im Kanton ein. Sepp Bachmann und Roland Müller erzielten mit ihrem Wahlresultat einen Achtungserfolg und das zeigt auf, Unterägeri will mehr SVP!

Die Gewählten freuen sich, sich weiterhin für üses Unterägeri, für die SVP und die Schweiz einzusetzen, und danken nochmals herzlich für die Unterstützung!

Trix Iten, Präsidentin SVP Unterägeri

Herzlichen Dank! Ich durfte einen spannenden Wahlkampf mit vielen interessanten Begegnungen erleben. Auch wenn es vergangenen Sonntag nicht für den Regierungsrat gereicht hat, möchte ich mich dafür und für all Ihre Stimmen und Unterstützung herzlich bedanken. In meinem Wahlkampf habe ich gespürt, dass sozialökologische Anliegen der Zuger Bevölkerung sehr wichtig sind. Auch die anhaltende Unterstützung für die Alternative – die Grünen und ihr gutes Abschneiden in den Kantonsratswahlen zeigen dies. Für das ausgesprochene Vertrauen bedanke ich mich herzlich bei allen Wählerinnen und Wählern. Zäme für Zuekunft!

Tabea Zimmermann Gibson, Regierungsratskandidatin ALG, Zug

Die Wahlen vom 2. Oktober waren für uns von der SVP Baar ein voller Erfolg. So konnten wir bei Kantonsratswahlen den Wähleranteil von knapp 25 Prozent halten und damit unsere Position als wählerstärkste Partei in Baar verteidigen.

Mit Hans Küng, Michael Riboni, Oliver Wandfluh und Adrian Rogger schickt die SVP auch künftig wieder vier Kantonsräte nach Zug. Ebenso gelang die Rückkehr in den Gemeinderat. Unser Kandidat Hans Küng schaffte die Wahl in überzeugender Manier. Die SVP Baar ist überzeugt, dass Hans Küng den Gemeinderat mit seinem Sachverstand, seiner Bodenhaftung und Volksnähe ideal ergänzen wird.

Im Namen der SVP Baar möchten wir uns bei allen Baarerinnen und Baarern für ihr Vertrauen und die sehr grosse Unterstützung in den letzten Wochen bedanken.

Ein Dank gebührt auch den anderen Ortsparteien für den intensiven, aber stets fairen Wahlkampf.

Wir gratulieren allen Gewählten und wünschen ihnen viel Freude und Erfolg bei ihrem politischen Wirken zum Wohle von alt fry Baar.

Adrian Rogger, Präsident SVP Baar und Kantonsrat Michael Riboni, Wahlkampfleiter SVP Baar