Leserbriefe Lesermeinungen zum geplanten Frauenteam des EV Zug «EVZ: Mädchen und Frauen erhalten ihren festen Platz», Ausgabe vom 24. Januar

Schön hat sich der EVZ nun entschlossen, das vor Jahren aufgelöste Frauenteam wieder neu zu etablieren. Allen Mädchen und Frauen sei dies gegönnt. Des einen Freud, des anderen Leid, so könnte dies auch auf den Punkt gebracht werden. Es gibt so viele Sportarten und Betätigungen für Frauen, die von ihnen mit viel Herzblut und Engagement betrieben werden. Wertvolles für die Allgemeinheit. Gratisarbeit eben.

Wie kommt es dann denjenigen vor, wenn eine Eishockeyfrauschaft sich aus dem Nichts mit einem Budget von 1,5 Millionen Franken auf den Weg macht? Vermutlich nur einfach traurig. Es gibt Sportarten, die mit 30 Prozent eines solchen Budget auch schon Schweizer Meister und Cupsieger geworden sind. Ja sogar in einer Saison auf allen Ebenen in der Schweiz, Aktiven und Junioren, die Titel erspielt haben. Solche Vereine kämpfen um jeden Franken, den sie mehrfach umdrehen, um den best möglichen Gewinn daraus ziehen zu können.

Hier geht es nicht um eine Neiddebatte. Nein, hier ist doch etwas falsch gelaufen. So nach dem Motto: «Die einen bekommen es imSchlaf.»Denn Grossen wird es gegeben, weil sie es sich verdient hätten. Ja, so stirbt halt kontinuierlich das Vereinsleben der Kleinen, die nicht mithalten können, in den von Geld gesteuerten Freizeitaktivitäten. Ja, so ist es halt. Die Grossen (finanzstarken) fressen die Kleinen und nehmen ihnen auch noch die übrig gebliebenen Brosamen von ihren mühsamen Aufwänden weg. Denn den einen wird gegeben und die anderen sind angeblich zu blöd, um auf einen grünen Zweig zu kommen. Schöne neue Zeit!

Viktor Jans, Cham

Ich habe mich sehr über den Bericht gefreut, dass der EVZ ein neues Frauenteam inklusive Nachwuchsabteilung für Mädchen gründet. Und das Ganze soll im EVZ nicht nur einfach ein bisschen unter «ferner liefen» figurieren, sondern mit grossem Budget, Topspielerin, Toptrainerin, mit den allerbesten Rahmenbedingungen. Ein beeindruckendes Commitment des EVZ zum Fraueneishockey!

Ich selber habe von 1991 bis 1998 ebenfalls im EVZ-Frauenteam Eishockey gespielt, und 1998 – vor genau 25 Jahren – hatten wir unseren ersten Schweizer-Meister-Titel erreicht. Damals hatten wir es nicht einfach beim EVZ, wir waren mehr oder weniger geduldet. Die Trainingsbedingungen waren schwierig, morgens um 6 Uhr oder abends um 22 Uhr waren unsere Eiszeiten, unsere Garderobe war oft die älteste und kleinste des Stadions. Bezahlt hatten wir alles selbst. Oft wurden wir bemitleidet oder belächelt. Aber wir liebten unseren Sport und wollten etwas erreichen.

Auf unseren Schweizer-Meister-Titel von 1998 bin ich heute noch stolz. Direkt nach diesem Titel, mit 24 Jahren, hatte ich mit dem Eishockey aufgehört, um mich meinem bevorstehenden Hochschulabschluss zu widmen. Später erfuhr ich, dass das Frauenteam des EVZ aufgelöst wurde. Schade um die ganze Aufbauarbeit, dachte ich. Vielleicht waren wir damals als Pionierinnen einfach der Zeit voraus?

Auf jeden Fall ist jetzt die Zeit gekommen für einen verheissungsvollen Neuanfang des Fraueneishockeys beim EVZ. Ich freue mich sehr darüber und hoffe, das viele junge Mädchen das Eishockey als tollen Sport entdecken.

Alexandra Amstalden-Hilber, Mettmenstetten