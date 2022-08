Leserbriefe Lesermeinungen zur AHV-Revision Zur eidgenössischen Abstimmung über die AHV-Vorlage vom 25. Septembers»

Mein Grossvater – so erzählte mir der Vater – lehnte 1947 die eidgenössische Vorlage zur Einführung der AHV ab. Als ihm ein Jahr später der Briefträger die erste Rente in bar ausbezahlte, konnte er seine Riesenfreude über den für ihn grossen Betrag von 40Franken nicht verbergen.

Unterdessen sind 75 Jahre vergangen. Die erste Säule unserer Alters- und Hinterlassenenversicherung wurde inzwischen zehnmal revidiert. Die letzte grosse Revision geht auf das Jahr 1997 zurück, als es Bundesrat und Parlament unter anderem gelang, mit der Einführung des Einkommenssplittings und der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften die Vorsorge für die Frauen – allen voran für die kinderbetreuenden Mütter – spürbar zu verbessern. Gleichzeitig wurde das Rentenalter für die Frauen von 62 auf 64 Jahre erhöht.

Seit dieser letzten gelungenen Revision vor 25 Jahren sind mehrere Versuche unternommen worden, die AHV den neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Ein grosser notwendiger Wurf ist jedoch nicht gelungen, obwohl wir schon lange wissen, dass die Bevölkerungsentwicklung dies dringend erfordern würde.

Es ist für Bundesrat und Parlament eine politische Herausforderung, die Bürgerin und den Bürger davon zu überzeugen, dass wir zur finanziellen Sicherung des Alters etwas länger arbeiten und mehr Mittel in die erste Säule einzahlen sollten. Die Vorlage, über die wir am 25. September abstimmen, ist mit ihren zwei Kernforderungen verständlich, nachvollziehbar und losgelöst von den Veränderungen, die im Rahmen der Revision der beruflichen Vorsorge erst angegangen werden müssen.

Wenn es zwischen den Geschlechtern noch immer ungerechtfertigte Unterschiede bei den Löhnen oder den Anstellungsbedingungen gibt, so sind diese dort anzugehen. Sie mit einer Rechtfertigung eines unterschiedlichen Rentenalters zu vermischen, ist kein taugliches Mittel.

Wie mein Grossvater am 25. September abstimmen würde, weiss ich nicht. Als Rentner werde ich – zwei Generationen später – mit Überzeugung ja stimmen und mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer meinen persönlichen Beitrag für die Sicherung der AHV leisten.

Peter Bieri, alt Ständerat Mitte, Hünenberg

Das Ziel der Vorlage ist es, die AHV finanziell zu stabilisieren. Es werden verschiedenste Angaben gemacht; die meistbenützte ist das Umlageergebnis mit einem Defizit von 18 Milliarden Franken. Das heisst: Differenz von AHV-Prämien und Ausgaben für Renten. Eine andere wesentliche Zahl ist das Betriebsergebnis, wobei weitere Einnahmen dazugerechnet werden.

Ich habe die Zahlen mal analysiert. Geeignete Vorlage dazu ist der Bericht «Finanzperspektiven der AHV bis 2032» vom BSV, er ist für jedermann auf der Website des Bundes zugänglich. Ich nehme die wichtigsten Zahlen: Ab 2029 wird das Betriebsergebnis negativ. Daraus resultiert bis 2032 einen Verlust von 11 Milliarden Franken. Dies ist das massgebende Defizit. Um Änderungen in der Altersaufbau (Demografie) auszugleichen, gibt es der AHV-Fonds. Momentan wird er gebraucht, um das Eintreten der «Babyboomer» (Jahrgänge 1955 bis 69) in das Rentenalter auszugleichen. Er nimmt dabei ab von maximal 60 Milliarden 2025 auf immer noch 43 Milliarden 2032. Die Weiterentwicklung hängt von der Entwicklung der Demografie ab 2032 ab, aber ich sehe keinen Grund für Panik.

Es gibt sicher Gründe, das Rentenalter für Frauen mit der Zeit demjenigen der Männer anzugleichen. Dazu muss aber zuerst die Situationen Frauen in der zweite Säule deutlich verbessert werden. Viele Frauen haben aus verschieden Gründen keine oder nur kleine Rente. Das liegt vor allem daran, dass sie oft Teilzeit arbeiten und zu wenig verdienen, um Anrecht auf die zweite Säule zu haben. Der Bundesrat und viele Parlamentarier haben dieses Problem erkannt, und Besserung gelobt, aber in Betracht der Machtverhältnisse im Parlament sollte mit der Revision der AHV zugewartet werden, bis dieses Problem wirklich gelöst ist. Aus diesen Gründen ist die heutige Vorlage abzulehnen.

Jacob de Vries, Allenwinden

26'000 Franken weniger Rente – das scheint in der Diskussion um die AHV 21 das Lieblingsargument der Linken zu sein. In Tat und Wahrheit ist es kein Argument, sondern eine Falschaussage. Denn mit der AHV 21 wird niemand weniger Rente erhalten. Im Gegenteil: Die Übergangsgeneration, die am stärksten von der Erhöhung des Rentenalters betroffen sind (insgesamt neun Frauenjahrgänge), werden – abgestuft nach Einkommen – einen lebenslangen Rentenzuschlag erhalten. Gerade Personen mit einem tiefen Einkommen werden mit der AHV 21 unter dem Strich sogar 20'000 Franken mehr erhalten als ohne Reform. Hier von «weniger Rente» zu sprechen, ist verfehlt und falsch.

Roman Freimann, Kantonsratskandidat FDP, Cham