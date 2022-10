Leserbriefe Lesermeinungen zur Stadtpräsidiumswahl Zum zweiten Wahlgang in der Stadt Zug vom 27. November.

In ihrem Leserbrief vom 20. Oktober schreibt Ursula Keiser zum zweiten Wahlgang für das Zuger Stadtpräsidium: «Ins Amt des Stadtpräsidenten rückt jemand nach, der mehrere Jahre im Stadtrat war und weiss, auf was es wirklich ankommt und nicht bei ‹unter null› anfangen muss.»

Barbara Gysel fängt nicht «unter null» an. Sie ist seit 2008 im Kantonsrat und seit 2015 im Grossen Gemeinderat sehr aktiv und hat sich als dossierfest erwiesen. Die Aussage ist deshalb beleidigend und ich erwarte von Frau Keiser eine Entschuldigung. Wie ist das Resultat des ersten Wahlgangs zu verstehen? Als Vertrauensbeweis für die drei angetretenen amtierenden Mitglieder des Stadtrats? Wohl kaum – sonst hätte nicht die neu kandidierende Barbara Gysel am meisten Stimmen erhalten. Ich lade alle Zugerinnen und Zuger ein, am 27. November Barbara Gysel zur ersten Zuger Stadtpräsidentin zu wählen.

Dr. Armin Jans, alt Nationalrat, Zug

Stadtrat André Wicki, verfügt über 12 Jahre Erfahrung als Stadtrat unserer erfolgreichen Stadt Zug. Zwei Legislaturen stand er kompetent dem städtischen Baudepartement vor, eine weitere Legislatur ebenso kompetent dem städtischen Finanzdepartement. Während seiner zweiten Legislatur amtete er bereits vier Jahre lang als Stadtratsvizepräsident. Bei seinen über 250 Stadtratssitzungen konnte er sich das für das Stadtpräsidium notwendige Rüstzeug aneignen. Als freisinniger Bürger bin ich überzeugt, mit André Wicki den besten Kandidaten für die kommenden vier Jahre im Amt des Stadtpräsidenten der Stadt Zug zu wählen.

André Wicki wäre ein sehr glaubwürdiger Stadtratspräsident, der mit seiner Liebe zur Stadt Zug sowie seiner beruflichen als auch politischen Erfahrung sich am besten in dieses Amt einbringt. Aus Überzeugung wähle ich deshalb den erfahrenen Stadtrat Andrè Wicki am 27. November in dieses Amt und hoffe sehr, dass er in dieser Majorzwahl die Mehrheit der Stadtzuger Wähler hinter sich scharen wird.

Daniel Gruber, Zug

Treffender als Ursula Keiser in ihrem Leserbrief vom letzten Donnerstag könnte man die Situation zur Wahl ins Stadtpräsidium nicht beschreiben! Auch ich, und diese Meinung teilen etliche Personen in meinem Umfeld, bin der Ansicht, dass die beste Voraussetzung für das Amt als Stadtpräsident eine Laufbahn als Stadtrat ist. Unsere letzten Stadtpräsidenten, Othmar Romer, Christoph Luchsinger, Dolfi Müller und Karl Kobelt haben dank ihrer Erfahrungen als Stadträte bewiesen, dass diese Rechnung aufgeht. Sie alle waren hervorragende Repräsentanten unserer Stadt. André Wicki bringt nebst seinen beruflichen Qualifikationen und seinem Charakter (und auch dank seines positiven Leistungsausweises als Vorsteher sowie des Bau- als auch des Finanzdepartements) die besten Voraussetzungen mit, unsere Stadt Zug als Stapi weiterhin würdig und erfolgreich zu vertreten!

Werner J. Dornbierer, Oberwil