Lesermeinungen zur Zuger Spitalliste 2023 «Andreas-Klinik zieht vor Gericht», Ausgabe vom 21. Dezember

Obwohl praktisch die gesamte Bevölkerung die Eliminierung der Grundversorgung an der Andreas-Klinik ablehnt, will Regierungsrat Martin Pfister seine gigantische Fehlentscheidung in selbstherrlicher, machtgieriger Weise durchziehen. Ein Nutzen dieser Massnahme ist nicht im Entferntesten zu erkennen, zumal der Kanton Zug bezüglich Kosten und Prämien im schweizerischen Vergleich gut dasteht. Es ist zu bezweifeln, ob der Gesundheitsdirektor auch nur die geringste Ahnung hat vom Funktionieren eines Spitales. Keinen einzigen Tag, keine einzige Nacht hat er wohl schon auf einer Notfallstation verbracht, ansonsten könnte er nicht gutheissen, dass eine räumlich und personell überlastete Notfallstation zusätzlich überflutet werden soll durch Patientinnen, welche in der Andreas-Klinik bestens versorgt werden könnten!

Kranke, die in den Gängen liegend auf ihre Behandlung warten müssen, scheinen ihn ebenso wenig zu stören wie die Tatsache, dass die stationären Abteilungen am Zuger Kantonsspital auch nach der Pandemie ausgelastet sind, Patientinnen und Patienten nach Cham verlegen müssen, die Aufnahme ausserkantonaler Patientinnen auch nach mehrmaliger früherer Hospitalisation am Kantonsspital verweigern.

Wie wollen wohl Martin Pfister und seine Einflüsterer diesem Missstand Abhilfe schaffen?

Möglich wäre dies nur durch neue bauliche Massnahmen (in Cham bestens vorhanden) und zusätzliches Personal, welches er aus dem in Cham «eingesparten» rekrutieren könnte. Dabei wäre die einfachste und naheliegendste Lösung, die im Volk noch zu wenig bekannte, noch nicht ausgelastete, neu und optimal ausgebaute Notfallstation in der Andreas-Klinik vermehrter Ausnützung zuzuführen! Schwieriger ist das Problem ausgelasteter Bettenstationen, welche nur ein Beispiel sind für die Planungsfehler am neuen Spital. So mussten viele Räume seit der Eröffnung zweckentfremdet werden und die Reparaturarbeiten ziehen sich seit Spitaleröffnung endlos dahin. So wurde auch der vorausschauende Rat des damaligen Spitaldirektors in den Wind geschlagen, das Gebäude um einen zusätzlichen Stock zu erweitern.

Der Kanton ist praktisch Alleinaktionärin der Spital AG. Als Vertreter des Aktionariats ist es offensichtlich das einzige Bemühen des Gesundheitsdirektors, sich mit einer hohen Rentabilität des Spitales zu profilieren. Die Bedürfnisse der Bevölkerung für eine optimale Gesundheitsversorgung sind ihm dabei zweitrangig.

Heinz Sennrich, Steinhausen

Der Andreas-Klinik in Cham sollen das sogenannte Basispaket sowie rund ein Dutzend weiterer Leistungsaufträge entzogen werden. So sieht es die neue Zuger Spitalliste für 2023 vor.

In der Bevölkerung kommt das nicht gut an. Schon im Vorfeld der Entscheidung wehrten sich an die tausend Mensch gegen dieses Ansinnen, was in Anbetracht der angespannten Situation im Gesundheitswesen verständlich ist. Wie ich nun dank einer Leserzuschrift erfuhr, ist der Kanton Zug Mehrheitsaktionär der Zuger Kantonsspital AG.

Ein Interessenkonflikt ist damit gegeben. Warum, frage ich, trat Regierungsrat Martin Pfister bei den Verhandlungen nicht in den Ausstand. In aller Regel wird das doch so gehandhabt.

Daniel Wirz, Zug