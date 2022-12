Leserbrief Lieblose Lichter der Werbung Gedanken zur Weihnachtszeit

Weihnachten ist nicht Zeit der Besinnung, sondern der Besinnungslosigkeit. Wir werden zugedröhnt mit Werbung für üppigen Frass und überflutet mit lieblosen Lichtern, welche nicht ins Innere dringen. Ich möchte endlich meinen herzlichen Dank an all die Opfer von Alkis und Rauchern und Drögelern aussprechen, die völlig vergessen gehen bei all dem Tamtam für die «Helden» im Sport.

Haben Sie jemals von Philipp Morris und dergleichen einen Kranz auf dem Grab von Opfern gesehen oder hat eine betroffene Familie je einen Dank oder Geld gesehen von der Tabakmafia? Herzlichen Dank an alle Steuerzahler, die Geld an Nichtchristen spenden, weil von den Glaubensbrüdern aus Katar nichts erwartet werden kann. Also vielleicht besinnliche Weihnachten.

Tony Stocklin, Steinhausen