Leserbrief Lobenswertes Engagement, aber... «Ein Zuhause für fast 30 Geflüchtete», Ausgabe vom 14. Mai 2022

«Witz komm raus, du bist umzingelt!» Flüchtlinge sind ja das Thema. Und Frau Worthing­ton will nicht im Mittelpunkt stehen. Aber: Da muss ich mich doch um das im Mittelpunkt stehende überdimensionierte Bild herumlesen und erfahren, dass diese Frau so Gewaltiges tut... Keine Frage, Engagement ist immer lobenswert. Aber ich möchte doch feststellen, dass es in meiner Zeitung um Information geht und nicht um einen der 11000 Follower-Briefe. Der Einzige, der wirklich verantwortungsvoll gehandelt hat, ist in diesem Falle der «Bauer» in Niederwil.

Ueli Mauch, Hagendorn