Leserbrief Lokale Unternehmen wurden kaum berücksichtigt «45000 kommen zum Doppeljubiläum», Ausgabe vom 5. September

Das Zug Fäscht vom vergangenen Samstag zog rund 50000 Besucherinnen und Besucher aus allen Gemeinden des Kantons Zug und aus weiteren Kantonen in die Stadt Zug, wie die Zuger Polizei berichtet. Aus den Medien war zu erfahren, dass für dieses Fest ein stattliches Budget von rund 750000 Franken zur Verfügung stand. Genaue Zahlen wurden (bisher) nicht offengelegt. Nach zwei Jahren Coronapause konnte endlich wieder ein grosses Fest stattfinden. Zuversichtlich, dass wir als lokale Veranstaltungstechnikfirmen unseren Beitrag dazu leisten dürfen, hatten wir uns vor einiger Zeit mit dem Organisationskomitee in Verbindung gesetzt und unsere Dienste angepriesen.

Leider hat niemand von uns oder von unseren lokalen Mitbewerbern den Zuschlag erhalten. Für das Zurverfügungstellen der Technik auf den grossen Bühnen wurde auch keine Schweizer Grossfirma beauftragt. Das technische Material wurde grösstenteils durch eine Eventtechnikfirma aus Deutschland angeliefert, wie wir bei den Aufbauarbeiten vor Ort festgestellt haben. Den Besucherinnen und Besuchern des Zug Fäschts dürfte das nicht bewusst sein. Aus diesem Grund wenden wir uns an die Medien.

«Nomen est omen» galt beim Zug Fäscht also nicht. Keine der acht in Zug tätigen Eventtechnikfirmen durften für die Bühnen Technik stellen. Unseres Wissens wurden die lokalen Firmen nicht einmal dafür angefragt. Das erstaunt uns und löst bei uns Fragen aus. Der finanzielle Ausfall, den wir während der Coronapandemie in Kauf nehmen mussten, traf unsere Branche sehr hart. Unserer Meinung nach wäre es ein starkes Zeichen gewesen, wenn für das Zug Fäscht – ein Anlass, der unter anderem durch die Stadt und den Kanton Zug (und damit durch die Zuger Steuerzahler) massiv mitfinanziert worden ist – lokale Firmen berücksichtigt worden wären. Bei einem Budget von knapp einer Dreiviertelmillion Schweizer Franken hätte das drin liegen müssen. Wir hätten uns gewünscht, dass man sich mit allen Zuger Technikfirmen an einen Tisch setzt und die verschiedenen Arbeiten unter diesen Firmen aufteilt. Das wäre fair gewesen – und nachhaltig. So bleibt leider ein bitterer Beigeschmack.

Die Stadt Zug lobt sich als Energiestadt. Sie setzt auf effiziente Nutzung der Ressourcen und möchte so das Klima schützen. Das ist lobenswert und vorbildlich. Wie aber ist das vereinbar mit der Tatsache, dass für den Transport des technischen Equipments zig Lastwagen und Transporter aus Deutschland nach Zug gefahren sind.

Wir sind gespannt, wie die verantwortlichen Personen des Zug Fäschts all das erklären werden. Auch sind wir gespannt, wie die Stadt, der Kanton Zug und die Politikerinnen und Politiker so etwas rechtfertigen können. Letztere haben schliesslich das Geld für das Zug Fäscht gesprochen

Dominique Reinle, im Namen von Reinsound Veranstaltungstechnik GmbH, Steinhausen und Wyss Sound, Rotkreuz