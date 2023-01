Leserbrief Man darf auf die Bilder gespannt sein Gedanken zum medialen Umgang mit dem Thema «Wolf»

Mir steht es nicht an, zu beurteilen, ob und wie viele Wölfe in unserer Gegend vorhanden sein sollen. Aber wie dieses Thema einseitig medial bewirtschaftet wird, ist stossend – vielleicht auch völlig verantwortungslos. Als sich vor einigen Jahrzehnten die Hundeattacken gegen Menschen häuften, berichtete die Zeitungen stets zusammen mit einem Bild, das einen weit aufgerissenen Hundefang mit lauter furchteinflössenden Zähnen und blutunterlaufenen Lefzen zeigte. Die Leute haben das bestens verstanden, 2003 führte der erste Kanton eine «Hundeliste» ein.

Heute sind die Wölfe da. Mal reissen sie paar Nutztiere, aber der Bericht darüber wird stets mit einem lieblich dreinblickenden Wolf begleitet, ein Bild, das sich bestens zum Dekorieren eines Kinderzimmers eignet, oder grad besser damit ein Kopfkissen bedrucken lassen.

Das Thema Wolf wird in die andere Richtung genauso einseitig behandelt wie damals die Kampfhunde-Vorfälle. Die Medien hatten es in der Hand, mit den reisserischen Artikeln und Fratzen-Bildern alle Kampfhunderassen über einen Kamm zu scheren und abzuservieren. Eines Tages wird ein Mensch von Wölfen attackiert – man darf gespannt sein, welche Bilder dazu in den Medien erscheinen werden.

Ursula Keiser, Zug