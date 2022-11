Leserbrief «Mariana!»: Diese Zeiten sind vorbei Zu Veränderungen in Cham

Die «Choomi», wie sie früher genannt wurde, wird just um zwei «Altbauten» erleichtert.

Die beiden Häuser an der Chamerstrasse 68a/b und 70a/b wurden in den 1940er-Jahren gebaut und vor rund 30 Jahren renoviert. 1960 hielt dort der blaue Saurer-Bus der ZVB und der damalige Chauffeur, Herrmann, rief: «Mariana!», so war das Haus 68 angeschrieben.

Leute, die damals in diesen Häusern wohnten, sind längst verstorben. Ihre Namen bleiben: Vetter, Zürcher, Bernet, Rust, Fäh, Besmer, Roth, Beigel, Inderbitzin, Renggli, Haas, Kauflin...

Jetzt werden die Wohnhäuser dem Erdboden gleichgemacht. Abgebrochen. Weggeworfen. Kindheitserinnerungen verschwinden; wie an vielen Orten in Zug...

Trudi von Fellenberg-Bitzi, Cham