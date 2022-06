Leserbrief Martin Bäumle als einer der wenigen Vernünftigen «Die Schweiz tut viel zu wenig», Ausgabe vom 13. Juni

Nationalrat Martin Bäumle ist mit Abstand der beste Politiker dieser linken GLP und einer der wenigen Parlamentarier überhaupt, der die Sachlage in der Ukraine geopolitisch richtig einordnen kann. Seine Sicht kontrastiert eklatant mit dem Unsinn, den unser Aussenminister und die Präsidenten der Mitte und der FDP in letzter Seite punkto Neutralität, sowie aussenpolitischem und aussenwirtschaftlichem Verhalten der Schweiz zum Besten gegeben haben. Jene beiden Präsidenten sollten ihr eigenes Ego etwas zurücknehmen und ihre offensichtliche Bundesratsansprüche nicht auf dem Rücken der Interessen des Schweizer Volks austragen.

Den Angriff Russlands verurteile ich wie Bäumle auch, aber die Obama- und Biden-Regierungen haben dort jahrelang an der Grenze zu Russland provoziert, was völlig unnötig und nicht im Interesse Europas war. Die EU hat nun mit ihren unüberlegten Sanktionen vor allem unseren Volkswirtschaften grossen Schaden zugefügt – die kommende Rezession lässt grüssen. Die energieautarken USA lachen sich ins Fäustchen.

Aber wie soll eine Frau von der Leyen überhaupt durchblicken; ihre Heldentaten als Verteidigungsministerin waren die Einführung der Kita in der Bundeswehr und dass auch Schwangere in Panzer einsteigen können. Die Fahr- und Flugzeuge sowie Schiffe und andere Geräte hat sie verrotten lassen und ihre Kanzlerin hat die Wehrpflicht abgeschafft. Jetzt ist von der Leyen eine Kriegsgurgel – ohne Armee, ach wie glaubwürdig! – und überbietet sich gegenseitig mit der ehemaligen Pazifistin Baerbock in der Hetze gegen Russland.

Die Gefahr besteht, dass Europa und auch die USA mit ihrem senilen Präsidenten (den der Chefredaktor der CH-Medien kürzlich über den Klee lobte – und sich mit seinen Kommentaren dauernd selbst disqualifiziert) schlafwandlerisch in einen Krieg hineinschlittern, den die Menschen Europas nicht wollen. Die Schweiz hat unter unserem Bundesrat und einem völlig überforderten Aussenminister ihre Neutralität aufs Spiel gesetzt.

Anstatt dass sie wie auch die Präsidenten der FDP und der Mitte laufend neue Adjektive für die Neutralität erfinden und diese umdeuten, wie es ihnen gerade passt, sollten sie sich darüber klar werden, dass unsere Neutrali- tät so gelebt werden muss, dass sie vom Ausland akzeptiert wird. Das ist leider schon Vergangenheit.

Neutralität ist eines der besten Instrumente unserer Sicherheitspolitik. Und wenn Washington per Telefon Druck aufsetzt, bei den Sanktionen mitzumachen, dann muss der Bundesrat eben auch Washington unsere Neutralität erklären. Wenn aber unser Botschafter in den USA dort im TV auftritt und diese Neutralität erklärt und gleichzeitig die Ukraineflagge am Veston trägt, dann hat auch unser diplomatisches Personal nichts verstanden.

Als Kleinstaat mit bewaffneter Neutralität sollen wir unsere guten diplomatischen und humanitären Dienste anbieten und uns vom grossen politischen Welttheater fernhalten – und wenn schon Sanktionen, dann nicht automatisch jene der EU übernehmen. Leider ist es einer Calmy-Rey gelungen, die Schweiz in den Sicherheitsrat der UNO zu führen; der Grössenwahn unseres politischen Personals ist eine echte Gefahr für unser Land.

Leider hat Bern wieder einmal nichts begriffen – ausser Bäumle, einem der dünn gesäten Vernünftigen in dieser brisanten Frage der Neutralität im Ukraine-Konflikt.

Felix Zulauf, Zug