Leserbrief Mehr Lebensqualität «Anwohnende fordern Barrieren-Abriss», Ausgabe vom 6. August

Im Artikel wird suggeriert, dass die Bewohner der Quartiere Arbach und Inwil gegen die verkehrsberuhigende Massnahme durch den Halbriegel an der Alten Baarerstrasse seien. Dem ist nicht so, viele Quartierbewohner schätzen das geringere Verkehrsaufkommen und die gewonnene Sicherheit auf dem Schulweg sehr. Das Strassenstück zwischen dem Quartier Arbach und Inwil war nicht nur Teil eines verkehrssignalfreien Schleichweges vom Kolinplatz auf die Autobahn oder nach Baar, sondern auch eine eigentliche Raserstrecke.

In der Volksabstimmung vom November 2009 über die Tangente Zug-Baar (TZB) waren die flankierenden Massnahmen zur Verhinderung von Schleichverkehr durch die Quartiere im Abstimmungskampf ein wichtiges Argument der Befürworter. Eine Aufhebung von versprochenen Massnahmen wäre eine Missachtung des Volkswillens. Die SNZ Ingenieure und Planer AG modellierte im Vorfeld der Abstimmung die Wirkung der flankierenden Massnahme an der Alten Baarerstrasse. Im Jahr 2012 befuhren durchschnittlich pro Tag 2040 Fahrzeuge die Arbachstrasse. Für das Jahr 2030 berechnete das Ingenieurbüro mit der vollständigen Umsetzung der TZB und den flankierenden Massnahmen einen durchschnittlichen Tagesverkehr von 641 Fahrzeugen, was einer Abnahme von 69 Prozent entspricht. Ohne den Halbriegel an der Verzweigung Alte Baarerstrasse-Göblistrasse würde dieser Gewinn für den Arbach und Inwil wieder zunichtegemacht. Soll die beliebte Buslinie 14 weiterhin die Quartiere Arbach und Inwil bedienen können, kommt man nicht um eine Lösung mit einer Barriere herum.

Ich nehme an, dass die wenigsten Bewohner in Arbach und Inwil zum alten Verkehrsvolumen zurück oder auf die Buslinie verzichten wollen. Der eine oder andere Inwiler oder Arbächler mag wohl mit der Barriere unglücklich sein, weil sie vermutlich baulich nicht die optimale Lösung ist, oder sie sich des Schleichweges durch das verkehrsberuhigte Loreto-Quartier beraubt sehen, wenn sie via Kolinplatz nach Süden fahren wollen. Unbestritten ist aber, dass die Quartiere Arbach und Inwil durch den Halbriegel mit Schranke wie auch durch den neuen Dorfplatz in Inwil sehr an Lebensqualität gewonnen haben.

Christian Steiger, Aarbachstrasse, Baar