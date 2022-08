Leserbrief Mehr politische Weitsicht ist notwendig «Kanton greift in Phosphor­frage durch», Ausgabe vom 25. Juli

Der Zuger Regierungsrat nimmt sich der Phosphorbelastung im Zugersee an. Auf alle Fälle eine gute Sache. Davon betroffen sind 60 Betriebe im Kanton Zug, die Massnahmen umsetzen müssen. Unerwähnt bleibt hierbei, dass ein grosser Teil der 545 landwirtschaftlichen Betriebe im Kanton Zug Gülle in den Boden einbringt und damit neben Phosphor auch Stickstoff und Nitrat. Auch stinkendes Ammoniak entweicht der Gülle, verbindet sich mit anderen Luftschadstoffen zu einem giftigen Gemisch, das wir alle einatmen.

Die Schweiz gehört diesbezüglich zu den Spitzenreitern in Europa. Das Übermass an Gülle, ausgebracht auf Wiesen und Feldern, bedroht das Grundwasser, die Biodiversität, unsere Gesundheit, das Klima und die Ozonschicht. Das heisst u.a. keine Schmetterlinge mehr, keine bunten Blumenwiesen, weniger Insekten, weniger Bodenlebewesen, weniger Vögel, weniger Fische, verseuchtes Trinkwasser, Atemwegserkrankungen und Krebs.

Trotzdem dürfen die Bauern einfach weiter machen, allenfalls wird an ihre Einsicht appelliert, die sich aber leider partout nicht einstellen will.

Was die tatkräftige Suche nach Lösungen angeht, läuft es hier ähnlich verschleppend wie beim Klimawandel. Es passiert so lange nichts, bis der Schaden angerichtet ist, was inzwischen schon geschehen ist. Und mit der Behebung des Schadens sind die Bauern überfordert und auch die Politiker. Prävention wäre der richtige Ansatz gewesen. Das empfehlen Fachleute schon seit Jahren.

Auch wenn der Mensch erst zu reagieren bereit ist, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, so dürfte man von der Politik eigentlich etwas mehr Weitsicht und Visionen erwarten, zumindest die Schaffung von entsprechenden Rahmenbedingungen für eine Beschleunigung des Veränderungsprozesses. Das würde heissen, verbindliche, ernst zu nehmende Grenzwerte, Verbot des Ausbringens dieses Harn-Kot-Gemisches, insgesamt stärkere Auflagen für eine regenerative Bewirtschaftung unseres Bodens. Denn es gibt ja bereits die Lösungen für all diese Probleme, man müsste sie nur umsetzen.

Elvira Metzen, Zug