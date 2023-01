Leserbrief Meinungsfreiheit ist bedroht Gedanken zu obigem Thema

Die Meinungsäusserungsfreiheit ist nur ausübbar, wenn man sich frei fühlt. Deshalb ist sie nicht erst bedroht, wenn objektiv gegen sie gearbeitet wird, sondern schon, wenn die Berechtigten subjektiv das Gefühl haben, sie dürften sich nicht mehr frei äussern. Und genau in diesem Stadium sind wir. Wer frei seine Meinung sagt, zieht am besten einen Helm und eine Schutzweste an. Leider sind die Politiker, die sich nun genau gegen diese Einschränkung wehren sollten, an vorderster Front, wenn es darum geht, dem Bürger die freie Meinungsäusserung zu vermiesen. Von den Medien rede ich schon gar nicht mehr.

Die freie Meinungsäusserung ist schon dann bedroht, wenn man seine Meinung zwar sagen darf, aber sich hierbei unwohl fühlt, und viele es dann bleiben lassen. Den Herrschenden ist das genehm, denn ein eingeschüchterter Bürger ist viel leichter manipulierbar.

Michel Ebinger, Rotkreuz