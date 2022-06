Leserbrief Multitasking ist nicht sinnvoll Gedanken zur Digitalisierung und dem gesamtheitlichen Denken

Seit langem schon delegieren wir das Erinnern weiter, sei es an einem Adressbuch, einem Lexikon oder sonst einem Hilfsmittel. Von der Fundamentalkritik eines Sokrates, der alles Schriftliche verdammte, sind wir gottlob weggekommen. Ich finde es eine riesige Erleichterung, sich nur noch zu merken, wo eine Information abgerufen werden kann.

Trotzdem hat sich was fundamental geändert. Wir verinnerlichen die Informationen nicht. Wir saugen sie nur noch auf. Wir setzen uns mit ihnen nicht mehr auseinander. Ich persönlich merke dies vor allem, wenn ich Dritten beim Googeln helfen muss. Hat man eine Information nicht verinnerlicht, erkennt man das Problem nicht und somit auch nicht die Fragestellung und sucht völlig falsch. Auch hier gilt es für die Pädagogik den Mittelweg zu finden.

Auswendig lernen macht immer noch Sinn, und zwar als Training, so wie Schönschreiben für die Motorik wichtig wäre. Wer Informationen nur passiv konsumiert, verpasst viel. Es bleibt nichts hängen und es geschieht keine Weiterentwicklung. Die Pädagogik muss sich vermehrt dem zuwenden, statt reiner Wissensvermittlung. Gesamtheitliches Denken muss geschult und gefördert werden. Auch bei der Wissensaufnahme braucht es dringend eine Entschleunigung. Verabschieden wir uns zum Beispiel endlich von der Mär, dass Multitasking etwas Sinnvolles ist.

Die Digitalisierung wird momentan überall gelobt. Was jedoch oft übersehen wird, ist, dass sie nicht funktioniert, sie ist weltfremd, kundenfeindlich und oft ganz einfach lausig programmiert. Wir sollen uns wieder vermehrt damit beschäftigen, was sie gesellschaftlich für Folgen hat. Dient sie nur den Unternehmen (was meistens der Fall ist), dann können wir auch auf sie verzichten!

Michel Ebinger, Rotkreuz