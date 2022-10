Leserbrief Nicht wir sind krank, das System ist es «Ist es normal, wenn die Leistungsfähigkeit nachlässt?», Ausgabe vom 27. September

In der Ratgeberkolumne fragt einer doch tatsächlich, ob seine abnehmende Leistungsfähigkeit mit 62 Jahren medizinische Gründe habe. Der antwortende Arzt weiss nichts Besseres zu tun, als zum Besuch beim Hausarzt zu raten, und verweist auch noch auf Long Covid.

Wie lange geht es noch, bis wir merken, dass die Ärzte ein wichtiges Interesse haben und das ist Geld verdienen. Mit 62 ist man nicht mehr so leistungsfähig wir mit 40. Das hat meiner Meinung nach weder mit der Gesellschaft zu tun noch mit Long Covid, noch hat es in der Regel medizinische Gründe. Die Antwort des Arztes zeigt, abgesehen von der sonstigen ökonomischen Problematik in unserem Gesundheitswesen, dass wir, und das gilt vor allem für die meisten im Gesundheitswesen Arbeitenden, keine Ahnung mehr von der Natur haben. Das Gesundheitswesen krankt daran den Menschen nicht mehr zu verstehen. Im Vordergrund stehen ökonomische Interessen und die bürokratische Kontrolle aller Abläufe im Interesse der Krankenkassen. Zudem werden die Interessen der Gesundheitskonzerne höher gewichtet als die der Patienten.

Die Politiker vertrauen den hauseigenen Untersuchungen der Pharmakonzerne und sind nicht willens, sie zu zwingen, wirklich alles offen zu legen. Bei alternativen Methoden kommt schon nach dem ersten Satz, dass sie nichts nützen und die Behauptung, sie hätten Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen der Methoden der Schulmedizin werden ignoriert oder einfach verschwiegen. Es geht schliesslich um Milliarden, und diese Quelle ist derart geschützt, dass es völlig wurst ist, wie schädlich oder unnötig eine Behandlung ist.

An alle über 50: Es ist völlig normal, wenn ihr nicht mehr alles ertragt und in dieser kranken Leistungsgesellschaft an Grenzen kommt. Ihr seid nicht krank, sondern unser System.

Michel Ebinger, Rotkreuz