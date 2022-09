Leserbrief Oberägeri möge grünen... Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober

Die Plakate an den Strassenrändern rufen uns dazu auf, die Wahlen vom 2. Oktober 2022 nicht zu vergessen. In Oberägeri ist das besonders wichtig. Der Sitz des Forums ist neu zu besetzen. Das Rennen ist bereits lanciert. In den Startlöchern steht auch eine Jungpolitikerin mit einem Blick von aussen und dem Willen, Sachen anzupacken. Tagtäglich. Mit grossem Einsatz in der Arbeit auf dem Bauernhof auf die Biodiversität achtet und so als junge Bäuerin zusammen mit ihrer Familie versucht, den Bauernbetrieb in eine Richtung zu entwickeln, die volksnah tatsächlich als «grün» und «nachhaltig» bezeichnet werden kann. Zu den politischen Zielen gehören auch infrastrukturelle Verbesserungen wie Kitas, aber auch zahlbarer Wohnraum im Ägerital und eine saubere Energieversorgung.

Wer durch Oberägeri schlendert, bemerkt schnell, dass einiges zu langsam in die Gänge kommt, aber staunt gleichzeitig über das immer grössere Verkehrsaufkommen. Hier sind sicher auch Möglichkeiten vorhanden, dieses Problem zur Zufriedenheit aller zu lösen. Dabei sind Massnahmen vorzusehen, die auch das Klima schonen. Dieses Klima, besser beschrieben als Natur, sollte nicht nur beim Forum Oberägeri und der GLP ein Thema sein, sondern überall. Wir verlieren alles, wenn wir den Bezug zur Natur verlieren. Mit der jungen Bäuerin und Agronomin des Forums wählen wir nicht die Lösung aller Probleme, aber eine engagierte, umsichtige junge Familien- und Berufsfrau, die sich schon jetzt in der Gemeinde in vielen Bereichen tatkräftig einsetzt. Sie wird ein vorwärts gerichtetes Denken in den Gemeinderat hineintragen und mithelfen, dass Oberägeri wohnlich, fortschrittlich, sozial und umweltfreundlich wird, einfach ein bisschen grüner und damit lebenswerter.

Peter Lüthi, Oberägeri