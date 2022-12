Leserbrief R.I.P. Zytclub – Ausverkauf der Zuger Heimat «Zytclub schliesst nach 10 Jahren», Ausgabe vom 2. Dezember

Trauer, Frustration und Konsternation seitens der Gäste und der Bevölkerung um die Schliessung des Zytclubs am Zuger Kolinplatz. Die Gemüter sind erhitzt. Leise Vorwürfe an die «Geldsäcke». Am 10. Dezember 2022 war offiziell Schluss. Der Zytclub muss nach 10 Jahren schliessen, da die Liegenschaft verkauft wurde. Dass die Schliessung bei den Stamm- und anderen Gästen Traurigkeit, Frustration und «Wut» auslöst, ist hingegen eine Anerkennung für einen grossartigen, mit Leidenschaft und Innovation geführten Betrieb. Der Zytclub war ein Treffpunkt für Jung und Alt, egal ob Zuger oder Expat, wohlhabend oder Büezer. Dass die Liegenschaft verkauft werden sollte, ist bekannt.

Der Vorwurf an die Zuger «Geldsäcke» ist, dass diese mit dem Erwerb der Liegenschaft ihr bestehendes Immobilienportfolio ergänzen und der Zytclub damit hätte bleiben können. Anderseits ist die Immobilie vielleicht noch kein Renditeobjekt, und dass die Motivation dadurch tief ist, liegt auch auf der Hand. Fakt ist, dass die Zuger Altstadt um einen Betrieb ärmer ist. Wie weiter, wo findet das nächste Livekonzert und wo das nächste Jassturnier statt?

Es gibt leere und nicht genutzte Standorte in der Zuger Altstadt, welche für einen Zytclub 2.0 genutzt werden könnten. Es braucht einfach ein bisschen Motivation, Empathie und Grosszügigkeit von den Eigentümern. Aber vielleicht stehen diese Liegenschaften auch bald zum Verkauf und der Ausverkauf der Heimat schreibt sein nächstes Kapitel.

Wilhelm Schweizer, Zug