Leserbrief Realitätsfremder Spitalprotektionismus «Gesundheitspolitik: Nicht nur Freiheit», Ausgabe vom 10. Dezember.

Aufgrund eines krassen Fehlentscheids des Zuger Regierungsrates soll der Andreas-Klinik im kommenden Jahr die Grund- und Notfallversorgung entzogen werden. Das Kantonsspital als staatliche Institution wird damit vor privatwirtschaftlicher Konkurrenz durch die Hirslanden-Gruppe geschützt und erhält in den beiden oben erwähnten Bereichen ein Monopol. Ein solches widerspricht allerdings einem echten liberalen Staatsverständnis und wirkt häufig qualitätsmindernd sowie preissteigernd(vgl. z.B. Post und SBB), sofern der Konsument/Patient auf eine Ware oder eine Dienstleistung angewiesen ist.

Im vorliegenden Fall betrifft dies die Gesundheitsversorgung aller Einwohner im Kanton, denn jedermann muss früher oder später einmal medizinische Hilfeleistung in Anspruch nehmen. Gesundheitsdirektor Martin Pfister verteidigt den Entscheid der Regierung als faktenbasiert und ignoriert gleichzeitig folgende Tatsachen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach neuem Wohnraum herrscht im ganzen Kanton eine rege Bautätigkeit. Damit wächst die Bevölkerung rapide an, womit auch der Bedarf nach medizinischen Leistungen stetig steigt. Gleichzeitig erfahren wir aus den Medien regelmässig von der Überlastung des Zuger Kantonsspitals, es fehlt offenbar in erster Linie an qualifiziertem Fachpersonal.

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Reduktion des Grund- und Notfallangebotes im Kanton nur noch absurd und unsinnig. Ausser man plant eine Vergrösserung des Kantonsspitals, wobei die Problematik des Fachkräftemangels jedoch weiterhin bestehen bleibt. Die regierungsrätlichen Intentionen waren bereits vor den Wahlen bekannt, trotzdem wurden Pfister und andere Bisherige wiedergewählt. Dem einen oder anderen Einwohner des Kantons Zug dürfte nun dieselbe Erfahrung blühen, welche meine Frau und ich schon vor Jahren im Kantonsspital Winterthur erleben mussten. In dessen völlig überlastete Notfallaufnahme ich sie an einem Wochenende aufgrund starker Schmerzen an Hüfte und Rücken brachte, auf Anweisung des diensttuenden Notfallarztes. Nach Verabreichung eines unwirksamen Schmerzmittels wurden wir darauf in ein kleines Zimmer verfrachtet, wo meine Frau den ganzen Nachmittag über leiden musste. Erst am Abend wurde sie dann stationär aufgenommen und erhielt endlich eine Infusion mit dem erlösenden Opiat. Von einer Mehrheit des Kantonsrats erwarte ich nun, dass sie sich unter Aussetzung des parteiinternen Filzes für das Volk des Kantons Zug einsetzt und die Exekutive mit grösstmöglichem Druck zur Revision des unseligen Entscheides zu bewegen versucht.

Andreas Burckhardt, Walchwil