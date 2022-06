Leserbrief Resignation macht sich bemerkbar Zum Thema «Alter» in Risch

Der Rischer Gemeinderat hat die Bevölkerung zur Mitwirkung zum Thema «Altersleitbild 2023–2040» eingeladen. Die Organisation und die Durchführung in Form eines World Cafés war perfekt. Traurig ist leider, dass dieser Anlass nicht wie geplant dreimal durchgeführt werden konnte – zu wenig Interesse!

Das Thema «Alter» und dessen Leitbild wird seit mehr als zehn Jahren in unserer Gemeinde gewälzt. Unzählige Arbeitsgruppen haben sich engagiert in ihrer Freizeit dieser Thematik angenommen. Nun machen sich offenbar Ermüdungserscheinungen und Resignation bemerkbar. Geht es diesen ehemals Engagierten ähnlich wie mir, dass sie nämlich das Gefühl nicht loswerden, dass in den Hinterzimmern des Gemeinderates, der Griag und des Stiftungsrats alles geplant und bestimmt ist und das durchgeführte World Café zu einer Alibiübung verkommen könnte? Wäre doch schade!

Marianne Stutz, Buonas