Leserbrief Rückkehr zum «Projekt Achterbahn» Zum Abstieg von Zug 94 in die 2. Liga, Ausgabe vom Freitag, 13. Mai 2022

Der Flug von Zug 94 endet in der 2. Liga. Das ist an sich nicht schlimm und nicht neu. Jeder hat das Recht, gelegentlich von der Leiter herabzufliegen. Es ist keine Bruchlandung, nur eine Bauchlandung. Vor etwa zehn Jahren war dem schon so: 2. Liga. Es wurde dann eine tolle Saison mit vielen Zuschauern und doch einigen Erfolgserlebnissen. Und überhaupt: Es gibt viel Traurigeres auf dieser Welt als der Abstieg eines Tschuttivereins. Einziger Makel: Die riesige und riesig gut geführte Juniorenabteilung von Zug 94 kommt sich wohl etwas minder vor – bei einem Zweitligaklub.

Herr Mühlebach und Herr Morosoli schreiben oft über Zug 94, wohlwollend. Sie bringen diesen Abstieg beide mit dem missglückten Apollo-Projekt in Verbindung. Träumer, weltfremd, tollpatschig. Luftschloss. Das kommt mir billig vor, sozusagen die Schadenfreude dessen, der es immer schon gewusst hat. Besonders, wenn er das Rathaus verlässt. Dann ist man bekanntlich immer klug.

In Wirklichkeit wäre eine Entfesselung aus den Niedrigkeiten sehr erwünscht gewesen, für «die stolze und reiche Hauptstadt Zug». In den unteren Ligen kroch man seit meiner Jugend (ab 1939) herum – mit viel mehr Spannung wegen drohender Relegationen als wegen (ebenfalls drohenden) Aufstiegs. Denn manche im Vorstand waren froh, nicht aufzusteigen. Es fehlte stets an Geld. Das war das Markenzeichen der Stadt-Zuger-Fussballklubs.

Mit Herrn Martin Blaser als Marketing-Manager eröffnete sich die Möglichkeit, einmal aufwärts zu kommen. Ich denke, er war es, der das Apollo-Programm begann. Er ist ein ausserordentlich geschickter Marketing-Mann mit vielen Beziehungen. Aber er verliess dann Zug, war beim FC Basel und ist nun daran, Lugano aufzumöbeln, so beschrieben am 13. Mai unter dem Titel «Und keiner schaut hin». Das Projekt Apollo scheiterte vor allem, weil Herr Blaser von Zug wegging.

So sind wir also wieder im «Projekt Achterbahn» angekommen.

Josef Hager, Zug