Leserbrief Ruhe in Frieden, mein Freund Zum Tod des reformierten Pfarrers Jürg Rother

Am Dienstag nach Pfingsten ist mein guter Freund Jürg Rother verstorben. Der langjährige reformierte Pfarrer im Ägerital hat riesige Spuren hinterlassen. In seinem letzten Blogg-Eintrag sinniert er von Spuren, die eine Loipe auf einer Wiese verursacht haben. Er relativiert darin die Wichtigkeit von Menschen und deren Spuren, die auch in der Zukunft noch wahrgenommen werden.

Doch genau das trifft auf Jürg nicht zu: Denn die Spuren, die Jürg Rother im Ägerital und im ganzen Kanton Zug hinterlassen hat, sind gewaltig. Jürg war ein Mensch, der unzählige Spuren hinterlassen hat. Sei es an Hochzeiten, an Gottesdiensten, an Soul on Sundays, vielen weiteren speziellen Anlässen und als Mitglied des Care-Teams, des reformierten Kirchgemeindeparlaments, um nur einige zu nennen.

Ich bin sehr traurig, es bereitet mir aber grosse Freude und Ehre, Jürg als Mensch kennen und schätzen gelernt zu haben. Ruhe in Frieden mein Freund. Am 1. August um 11Uhr findet auf dem Wildspitz der ökumenische Gottesdienst statt, den Jürg ins Leben gerufen hat. Wir werden den Anlass zu seinen Ehren feiern und ihm dann gebührlich gedenken. Dies unter den Augen des grössten Engels der Zentralschweiz, den er – auch dieses Jahr – jeweils zu Beginn der Alpsaison auf den Wildspitz gebracht hat.

Charly Keiser, Zug