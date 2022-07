Leserbrief Sorgen können nicht in die Ferien geschickt werden Zur aktuellen Schulraumplanung in der Stadt Zug

Das Ende des Schuljahres nähert sich und alle freuen sich auf die wohlverdienten Ferien. Doch die Stadtzuger Eltern werden ihre Sorgen leider nicht einfach in den Ferien schicken können.

Die Politikerinnen und Politiker haben sich in den letzten Monaten mehrmals gegenseitig gelobt und zelebriert. Ich empfehle die Lektüre der GGR-Protokolle: Schulraumplanung sei auf bestem Kurs, Modulare Tagesschule wird eingeführt. Applaus für alle. Man verkauft etwas, das nicht existiert, mit dem Ziel, sich für die nächsten Wahlen zu profilieren oder die Leistung eines endenden Mandats der Direktion glorreicher darzustellen, als sie wirklich ist.

Doch Kinder, Eltern und Lehrpersonen müssen wie schon zu oft in den letzten Jahren viel Flexibilität und Kreativität an den Tag legen. Denn kratzt man ein wenig am Lack, stellt man schnell fest: Die Schulraumplanung ist Lichtjahre entfernt vom gesetzten Ziel. Schulcontainer stapeln sich wie in einem chinesischen Hafen, während Pausenplätze und Grünflächen verschwinden. Die Kinderbetreuung hat man einfach in «Modulare Tagesschule» umbenannt und die Kinder für den Mittagstisch in andere Schulhäuser geschickt, die fast zwei Kilometer entfernt sind. In der Presse wurde es aber verkauft, als hätte man einen wichtigen Meilenstein erreicht. Zu diesen schon alt bekannten Problemen kommt jetzt ein weiteres dazu: Mangel an Lehrkräften. Seit längerem ist bekannt, dass viele Lehrpersonen in Pension gehen. Und dass Lehrpersonen vermehrt tiefere Pensen bevorzugen. Darum muss oft eine Stelle mit zwei Lehrkräften besetzt werden. Hat man das Problem proaktiv versucht zu lösen? Nein. Dafür hat sich die Bildungsdirektion vom Kanton lieber Zeit genommen, um eine Motion zur Senkung der Kantiquote mit der Wiedereinführung der Kantiprüfung zu beantworten. Ob dies zu diesem Zeitpunkt die wichtigste Priorität ist?

Liebe Politikerinnen und Politiker: Wäre es möglich, vom Olymp zu steigen und sich erst zu zelebrieren, wenn die neuen Schulen stehen und die dringenden Probleme endlich gelöst sind? Soviel ich weiss, werden die Kinder auch erst gefeiert, wenn sie die Zeugnisse bekommen.

Caroll Hirt, Zug