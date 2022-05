Stadtschulen Zug Marc Scheurer wird neuer Prorektor der Oberstufe Der Prorektor der Oberstufe, Hugo Hayoz, lässt sich per 31. Juli 2022 teilpensionieren. Der Stadtrat hat Marc Scheurer als neuen Prorektor gewählt.

Marc Scheurer ist ausgebildeter Primar- und Reallehrer. Nach sechs Jahren Lehrtätigkeit in einer anderen Gemeinde wechselte er 2006 zu den Stadtschulen Zug und unterrichtete bis im Jahr 2012 als Klassenlehrer an der Oberstufe Loreto. Anschliessend wurde er in der Funktion als Jahrgangsleiter Mitglied der Schulleitung der Stadtschulen. Daneben unterrichtete er als Fachlehrer der Sekundarstufe 1.

Marc Scheurer Bild: PD

Im Jahr 2013 absolvierte Marc Scheurer die CAS-Ausbildung «Führen – eine Schule leiten». Sieben Jahre später schloss er den DAS-Lehrgang «Schulleiter EDK» erfolgreich ab. Nach der letztjährigen CAS-Ausbildung «Schul- und Unterrichtsentwicklung» besucht er seit März den MAS-Studiengang «Schulmanagement», den er im Jahr 2023 abschliessen wird.

Der amtierende Prorektor Hugo Hayoz wird laut Mitteilung der Stadt Zug im Juli 2022 teilpensioniert, wobei er Ende Juli 2023 in Pension geht. Marc Scheurer übernimmt ab dem 1. August 2022 vorerst 20 Prozent des Pensums von Hugo Hayoz. Ab dem 1. August 2023 wird er die Funktion des Prorektors Sek 1 vollständig übernehmen.

«Wir danken ihm bereits an dieser Stelle für seine ausgezeichnete Arbeit und sein stets engagiertes Wirken als Prorektor Sek 1 und Schulleiter der Oberstufe», wird Urs Landolt, Rektor Stadtschulen Zug, in der Mitteilung zitiert. «Die Stadtschulen gratulieren Marc Scheurer ganz herzlich zu seiner Wahl. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und wünschen ihm viel Erfolg und Freude als Prorektor der Oberstufe.» (haz)