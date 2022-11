Leserbrief Strom sparen um jeden Preis? Gedanken zum möglicherweise drohenden Energiemangel

Strom sparen ist jetzt in aller Munde und entwickelt sich zu einem neuen Sport. Vor allem bei kantonalen und gemeindlichen Behörden. Es wird gespart, ob es Sinn macht oder nicht. Über Sinn und Unsinn lässt sich bekanntlich streiten. Wenn es aber durch die Stromsparmassnahmen gefährlich für Leib und Leben wird, ist für mich der Spass vorbei.

Wenn gerade jetzt in den Wintermonaten auf dunklen öffentlichen Gehwegen das Licht ab 22 Uhr bis morgens um 5 Uhr abgeschaltet wird, steigt die Unfallgefahr extrem. Es werden Eisblasen, dunkle Treppenstufen und gefährliche Absätze übersehen. Auch für das weibliche Geschlecht wird es sehr unangenehm, durch dunkle Strassen gehen zu müssen. Ein Vorschlag an die Behörden: Es gibt moderne Lichtsysteme, welche die Fussgänger erfassen und bei Bedarf das Licht an- und wieder ausmachen. Eine solche Investition würde sich nicht nur lohnen, sondern auch rechnen.

Gespart wird jetzt auch an öffentlichen Weihnachtsbeleuchtungen. Zum Beispiel die Gemeinde Oberägeri: Sie hat vor kurzem der Bevölkerung mitgeteilt, dass es in diesem Jahr keine öffentlichen Weihnachtsbeleuchtung gibt, und das Dorf nicht extra weihnachtlich beleuchtet wird. Das ist im Grunde auch gut und macht Sinn. Aber dass es auch keinen beleuchteten Christbaum vor der Kirche Peter und Paul geben soll, ist sehr bedenklich und für viele ein Schlag ins Gesicht.

Es kann nicht angehen, dass die Bevölkerung zwei Jahre Coronamassnahmen erdulden musste, jetzt die Teuerung wegen des Ukraine-Kriegs wegstecken muss, Steuererhöhungen in allen Bereichen akzeptieren muss und dann nicht einmal ein Licht der Hoffnung auf bessere Zeiten erhält. Ein beleuchteter Christbaum, welcher bei seinem Anblick für viele Hoffnung und Wärme spendet und allen etwas seelische Ruhe bringen würde.

«Nein» sagen da die Gemeinderäte von Oberägeri und sparen blind und öfter sinnlos drauflos. Jemand muss wohl den Gemeinderäten mitteilen, dass der Wahlkampf vorbei ist.

Auch ich bin dafür, dass auf sinnvolle Weise der Klimawandel aufgehalten werden muss. Es kann und darf aber nicht sein, dass der Bevölkerung dafür jegliche Hoffnung und ihr Recht auf ihren eigenen Glauben genommen werden.

Heiri Kuhn, Oberägeri