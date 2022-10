Leserbrief Strukturen beseitigen, die morgen dann fehlen? Zur Redimensionierung des Spitals Cham.

Ob wohl unsere Zuger Regierung bei diesem Vorhaben der Teilschliessung unseres Ennetseespitals nicht in kurzsichtiger Weise einem Kostenhype im Gesundheitswesen aufsitzt? Wir verfügen über ein, in allen Bereichen hoch entwickeltes, funktionierendes Dienstleistungssystem – qualifizierte Ärzte, modernste technische Infrastruktur, darüber hinaus eine vorzügliche Gastronomie in unseren beiden Spitälern.

Mag sein, dass zurzeit die diesbezügliche Versorgungslage in unserem Kanton etwas komfortabel aussieht. Beim Bau des Kantonsspitals wurde darüber debattiert, die alten Betten mitzunehmen, um Geld zu sparen – man stelle sich vor! Zuger blickt doch mal in den Spiegel hinter welchem der gesparte Klinker vermodert. Die lieben Miteidgenossen in der NFA-Runde freuen sich und die Zuger Patienten fahren nach Zürich, Luzern oder Aarau, um sich behandeln zu lassen. Ist ja beides nahe und die Ambulanz bezahlt erst noch jeder aus eigener Tasche.

Unsere Bevölkerungszahl wächst rasant, damit aber auch die Nachfrage nach Infrastruktur im Gesundheitsbereich. Ein Schildbürgerstreich also, hier Strukturen einzureissen, die morgen fehlen? Nicht allein vernichtete Spitalkapazität übrigens, sondern auch einen Kollateralschaden durch das Wegfallen von Spezialärzten im Ennetsee.

Hans Arnold-Bürgi, Rotkreuz