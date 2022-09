Leserbrief Taten statt leere Worte Zu den Wahlen in Baar

Weshalb in Baar SVP wählen? Weil sie sich mit viel Einsatz für die Bevölkerung und das Gewerbe einsetzt und auch «unangenehme» Themen anspricht. Die SVP hat die Erhöhung der Parkgebühren bekämpft und den Mahnfinger gehoben, als sich der Gemeinderat im «Fall Ebel» aus der Verantwortung stehlen wollte und den Wirt auf einem Schaden von mehreren tausend Franken sitzen liess, den zwei von der Gemeinde vermittelte Sozialhilfeempfänger anrichteten. Und auch dem Problem der diversen illegalen Glücksspiellokale in Baar (unter anderen Balkan-Net) nahm sich die SVP an.

Es waren zwei SVP-Kantonsräte, die mit einem Vorstoss eine Gesetzesanpassung zur Bekämpfung dieser illegalen Lokale anstiessen. Solche Taten sind für mich bei meiner Wahlentscheidung wichtiger als Köpfe auf Plakaten und inhaltsleere Slogans. Ich wähle SVP oder eben: Taten statt leere Worte.

Jasmine Stocker, Baar