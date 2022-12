Leserbrief Überraschende Aussenblicke Gedanken zur Gesellschaft

Die «Woker» verbieten uns, dass wir uns gedanklich in andere hineinversetzen, und merken nicht, dass sie damit einen Kitt der menschlichen Gesellschaft vernichten. Wenn ich nur noch über das schreiben, reden oder denken darf, was ich selbst erlebe, zerstören wir unsere Fähigkeit zur Empathie und zur Toleranz. Ich staune immer wieder, wie viele auf diese moralisierende Irrlehre reinfallen und sie sich diese aneignen. «Woker» beschäftigen sich nur mit ihrem eigenen Innenleben. Körperliche Erfahrung ist nicht die einzige Art, etwas zu erfahren. Wir sind absolut fähig, uns in andere Welten einzufühlen und diese zu begreifen. Wir können die Innenperspektive verlassen.

Hätte ich Vertrauen in die kognitive Leistungsfähigkeit der «Woker», würde ich ihnen empfehlen, sich mit Platons Höhlengleichnis zu beschäftigen, aber ich möchte sie nicht überfordern. Sie könnten schon am Versuch des Perspektivenwechsels scheitern, da sie sonst ihre Scheuklappen ablegen müssten. Es ist ein Wagnis, wenn ich die Perspektive des anderen einnehme. Aber die «Woker» wollen nur ihre Wahrheit durchsetzen, ein Wagnis wollen sie nicht eingehen. Der Blick von aussen könnte Überraschungen bieten und eventuell müsste man seine Meinung ändern. Dies gilt übrigens auch für andere: Denn, welcher Ländler-Liebhaber kann sich auf Anhieb damit abfinden, dass seine geliebte Musik massiv von jenischer Musik beeinflusst ist und somit ein Musterbeispiel kultureller Aneignung darstellt? «Woker» sind ein Beispiel dafür, dass uns immer mehr die Fähigkeit zu den intellektuellen Debatten abhandenkommt. Ähnlich gefährlich ist das Spiel mit der Angst statt mit Argumenten.

Unser Denken richtet sich nach sozialen Autoritäten und hat sich gewöhnt, sich zu unterwerfen. Richtig ist nur, was unser Umfeld akzeptiert. Wer sich nicht daran hält, wird mit sozialer Aggressivität eingedeckt. Die Gesellschaft bestraft die Abweichler.

Die Identitätstheorie behauptet, dass jeder Mensch durch seine sexuelle, ethnische, rassische, sonstige «Identität» so stark geprägt sei, dass er Menschen anderer Identitäten gar nicht verstehen könne und sich deshalb am Diskurs über ihre Themen nicht beteiligen darf. Bei solchen Argumentationen sollten sich bei jedem intelligenten Menschen alle Nackenhaare sträuben. Folgen wir den «Wokern», verlernen wir das Üben des Andersdenkens.

Michel Ebinger, Rotkreuz