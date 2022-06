Leserbrief Uneinsichtige Parkbesucher Zur Situation im Villettepark

Am Eingang des Villetteparks in Cham befindet sich eine meterhohe Verbotstafel. Auf dieser ist alles in Symbolform festgehalten, was im Park verboten ist. Einige Verbote werden aber von manchen Leuten einfach ignoriert. Die einen kurven mit dem Velo herum und andere lassen ihren Vierbeiner lässig frei herumtoben. Am schlimmsten finde ich die neuen Badegäste!

Da machen sich fast auf dem ganzen Parkgelände die Leute breit, packen ihr Badezeug aus, stellen ihren etwas überdimensionierten Bauch zur Schau, und ich als Spaziergängerin muss das alles akzeptieren! Wo bleibt da die Kontrolle? Wir haben einen so wunderbaren, grossartigen Park mit Baum- und Blumenpracht und warum sorgen wir nicht dafür, dass es auch so bleibt?

Die Badegäste hätten im Hirsgarten genug Platz, um sich dort breitzumachen. Viele Leute schätzen die Ruhe, die schöne Aussicht und den See. Sie möchten in dieser Idylle nicht von illegalen Badegästen umzingelt werden. Ich wünsche mir sehr, dass man hier etwas genauer hinschaut und die Parkordnung durch regelmässige Kontrollen durchgesetzt wird.

Monika Rothenfluh, Cham