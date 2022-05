Leserbrief Unterstützung ohne Umweg über die Gemeindekasse Zur Rechnung 2021 der Einwohnergemeinde Cham mit einem Plus von 15 Mio. Franken

Als Zeichen der Solidarität im Ukraine-Krieg will der Chamer Gemeinderat einen Teil des Rechnungsüberschusses für die Auslandshilfe verwenden. Dazu beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung vom 20. Juni, gesamthaft 100000 Franken an das Rote Kreuz und Ärzte ohne Grenzen zu spenden.

Bedürftige und Kriegsvertriebene zu unterstützen, ist sinnvoll, menschlich geboten und wird durch viele Menschen und Institutionen gemacht. Ich unterstütze die Absicht des Gemeinderats, ebenfalls einen Sondereffort zu leisten. Allerdings plädiere ich dafür, die 100000 Franken für die konkrete Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Cham einzusetzen. Hier warten in den nächsten Monaten (und leider womöglich Jahren) noch viele Aufgaben und Herausforderungen auf die Gemeinde. Die direkte Unterstützung ist wirkungsvoller und nachhaltiger, als lokale Steuergelder an internationale Hilfsorganisationen weiterzuleiten. Es ist in aller Regel ein persönlicher Entscheid, welche Hilfsorganisation man mit welchem Betrag unterstützen will. Ohnehin spendet die einzelne Steuerzahlerin viel effizienter als der Gemeinderat. Es braucht keinen Umweg über die Gemeindekasse mit entsprechender Belastung der Verwaltung und Reibungsverlusten. Auch als Mittel zum Abbau des Überschusses sind Spenden durch den Gemeinderat schlecht geeignet. Besser werden die Steuern gesenkt, damit die Steuerzahlerinnen mit den gesparten Steuern direkt und individuell spenden können.

Ich empfehle den Chamer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, an der Gemeindeversammlung den Spendenantrag abzulehnen und stattdessen die Mittel für die direkte Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Cham einzusetzen.

Adrian Kalt, Kandidat Kantonsrat, Die Mitte Cham