Leserbrief «Verehrung» für Regierungsrat Meinung zu diversen Leserbriefen von SVP-Vertretern sowie Beiträgen unserer Zeitung

Zuerst bedanke ich mich bei Philip C. Brunner für die Belehrung in französischer Geschichte. Nur mir ist nicht klar, was er damit meint, und was das mit dem Bericht von Harry Ziegler zu tun hat. Das seit Jahren die Leserbriefe und Kommentare von Philip C. Brunner zu Regierungsrat Heinz Tännler fast an Götzenverehrung erinnern, wird langsam zur Peinlichkeit.

Wenn es nach Brunner geht, gibt es nur einen Regierungsrat, der hart arbeitet und für die Bevölkerung Gutes tut. Dem ist aber nicht so, und für diese Arbeit sind die Regierungsräte auch gut bezahlt. Mussten im Betrieb von Philip C. Brunner und Adrian Risi die Mitarbeiter nicht auch jeden Tag Höchstleistungen erbringen? Und dies vermutlich zu einem vergleichsweise geringen Gehalt.

Heinz Sennrich, Steinhausen