Leserbriefe Viele offene Fragen zur neuen Zuger Spitalliste «Lesermeinungen zur Zuger Spitalliste 2023», Ausgabe vom 27. Dezember

Den Leserbrief vom 27. Dezember von Heinz Sennrich, Steinhausen, kann ich fast vollumfänglich unterstützen. Wo ich jedoch mit Sennrich nichtübereinstimme, sind die Bemerkungen zur Erweiterung des Spitals und der Vorwurf nur an den Gesundheitsdirektor:

Die seinerzeitige Erweiterung für einen zusätzlichen Stock im jetzigen Spitalgebäude des Kantonsspitals wäre schwierig gewesen, da das Volk schon zum jetzigen Spital, was den Kredit anbelangte, sehr kritisch war. Das Ziel war es, schlussendlich den Kredit für das jetzige Spital beim Volk durchzubringen, was dann auch gelungen ist. Dies weiss ich noch genau als ehemaliger Präsident der Spitalkommission aufgrund der verschiedenen Ansichten der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

Heinz Sennrich schreibt, dass für den Gesundheitsdirektor «die Bedürfnisse der Bevölkerung für eine optimale Gesundheitsversorgung zweitrangig sind». Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung der neuen Spitalliste ein Entscheid der Gesamtregierung ist.

Was ich nicht verstehen kann, ist, dass die Regierung den Willen verschiedener Gruppierungen wie Zuger Ärztegesellschaft, IG Wahlfreiheit oder einer Petition mit mehr als 5000 Unterschriften etc. ignoriert respektive sich darüber hinwegsetzt. Wenn die Regierung in ihrem Statement vom 10. Dezember in der «Zuger Zeitung» erwähnt,dass «zwei Notfallstationen mitvoller Ausrüstung unnötig» seien, ist dies mehr als fragwürdig. Die Begründung, es seien nicht zwei voll ausgebaute Notfallstationen im Abstand von rund fünf Kilometern notwendig, ist gesucht. Dass das Gesundheitswesen aufgrund unseres kleinen Kantons, aufgrund der geografischen Verhältnisse nun noch bestraft werden soll, kann es doch nicht sein. Über den Bevölkerungszuwachs im Kanton Zug wird jedoch nie berichtet. Dass der Kanton Zug vor 20 Jahren bedeutend weniger Einwohner zählte, wird einfach auf der Seite gelassen. Es ist bestimmt wichtiger, dass Menschen, welche dringend in die Notfallstation transportiert werden müssen, in kürzester Zeit auch dort sind. Für das Überleben eines Patienten und seiner Angehörigen zählen nicht die Kilometer respektive Distanzen, sondern die Sekunden respektive Geschwindigkeit.

Aus diesen Gründen bin ich überzeugt, dass unsere beiden Spitäler, Zuger Kantonsspital und Andreas-Klinik Cham, ihre vollständige Berechtigung wie bis anhin haben und zwingend notwendig sind.

Karl Betschart, alt Kantonsratspräsident, alt Gemeinderat, Baar

Mit Erstaunen las ich in der «Zuger Zeitung» vom 27. Dezember die Aufforderung an die Leser, dem Gesundheitsdirektor Martin Pfister Fragen zu den Gründen des Entzugs der Grundversorgung und der Notfallversorgung die Andreas-Klinik betreffend zu stellen.

Man darf gespannt sein, was es dazu zu lesen gibt im neuen Jahr, denn genau der Umstand, dass es bis dato eben keine zahlen – und faktenbasierte Begründungen seitens Regierungsrat Pfister gibt, bestärkt viele Einwohner in der Meinung, dass es wohl nicht um die optimale Versorgung der Bevölkerung geht, sondern um andere Dinge. Auch die Finanzen können es nicht sein. Zitat Pfisters in einem Interview vom 21. Dezember: «Die Finanzen stehen nicht im Vordergrund.»

Ich frage mich aber, weshalb die Presse nicht selbst ihre Rolle als sogenannte vierte Gewalt im Staat wahrnimmt und in einer Sache, welche die Bevölkerung derart beschäftigt, kritisch recherchiert und Fragen stellt.

Nun ja, dann werden wir es als Bürger tun müssen. Ich glaube, an Fragen mangelt es nicht.

Emil Schweizer, Kantonsrat SVP, Neuheim