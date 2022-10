Leserbrief Wachstum – die Wahrheit anerkennen «Wirtschaftswachstum hinterfragt», Ausgabe vom 28. September

In einem Vereinsbeitrag berichtet die SP Walchwil über einen Vortrag, welcher der Historiker Roman Rossfeld in Walchwil gehabt hat. Dabei habe Rossfeld gesagt, dass kein Modell in Sicht sei, in welchem mit absolut tieferem Ressourceneinsatz mehr produziert werden kann. Bei allem Respekt, aber das ist Unsinn und zeugt von einem in linken Kreisen mit Verve kultivierten Desinteresse an den wirtschaftlichen Zusammenhängen. Das gesuchte Modell ist seit Jahrzehnten in Anwendung und heisst «Marktwirtschaft».

Würden Herr Rossfeld und seine sozialdemokratischen Genossinnen und Genossen sich nur ein wenig mit der ökonomischen Empirie, also der Wahrheit, auseinandersetzen, sähen sie, dass die Ressourcenintensität in der westlichen Welt in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gesunken ist. Konkret bedeutet dies, dass wir unser Leben unter dem Einsatz von immer weniger Ressourcen bestreiten können. Das passt aber natürlich nicht zum links-grünen Märchen von der Ausbeutung der Welt durch die nimmersatten Kapitalisten (welche im Übrigen auch viele Stellen an Universitäten finanzieren). Das Problem ist wenn schon das mengenmässige Wachstum der Bevölkerung, welches absolut zu einem höheren Ressourcenverbrauch (z.B. der Schweiz als Land) führt. Dies zu stoppen, würde aber beispielsweise für die Schweiz bedeuten, kein Bevölkerungswachstum mehr zuzulassen. Und hier ist ja die Position der SP klar.

Was wir also brauchen, sind nicht von Herrn Rossfeld geforderte neue «mentale Infrastrukturen», sondern einfach die Grösse von Links-Grün, die Wahrheit zu anerkennen: Eine liberale Marktwirtschaft führt zum effizientesten Einsatz unserer knappen natürlichen Ressourcen.

Arno Grüter, Cham