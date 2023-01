Leserbrief Waffenlieferungen sind eine Provokation Gedanken zur Kriegslage

Deutschland wird gerade «am offenen Herzen operiert» – mit allen damit verbundenen Risiken. Manche dort lebende Menschen sehen das auch so. Mit offenen Augen und blutendem Herzen, dem Untergang seiner geschätzten Heimat zuschauen zu müssen, muss ungemein schmerzhaft sein. Die aktuelle Regierung Deutschlands ist eine merkwürdig zusammengesetzte Truppe von Unfähigen, ohne Bezug zur Realität, wie man immer öfter hört und liest. Was in der Nachkriegszeit über ein paar Jahrzehnte von fleissigen, hoch qualifizierten Menschen aufgebaut wurde, droht gerade förmlich in sich zusammenzustürzen.

An einem Beispiel nur will ich festmachen, was ich meine: Nach längerem Auf und Ab hat Kanzler Scholz – halbherzig– entschieden, der Ukraine nun auch noch hocheffiziente (was für ein scheussliches Wort, wenn man bedenkt, was das heisst) Panzer zur Verfügung zu stellen; nichtahnend, was das bedeuten könnte. Auch die USA und ein paar andere Länder Europas machen dabei mit. Ich kann mir aufgrund dieser Provokationen leicht vorstellen: In dem Moment, in dem solche Kriegsgeräte im Osten der Ukraine erscheinen, sähe Russland wohl keinen anderen Ausweg mehr, als nach einer Totalmobilmachung (1Million Armeeangehörige), Polen und Deutschland den Krieg zu erklären. Und was dann? Bitte weiterdenken.

Daniel Wirz, Zug