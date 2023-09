Leserbrief Was ist eigentlich das Problem mit Feuerwerken? Über den Sinn und Unsinn von Feuerwerken

Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht wirklich, was genau das Problem mit Feuerwerken ist. Entgegen den Behauptungen der Feuerwerks-Gegner findet die Mehrheit der Bevölkerung diese nämlich schlicht und einfach gut. Das sieht man jeweils einerseits an den Verkaufszahlen von Feuerwerk. Diese sind seit Jahren gleich hoch.

Man sieht es aber insbesondere auch am regen Publikumsaufmarsch bei öffentlichen, grossen Feuerwerken. Sei dies wie zuletzt am 1. August in Zug, beim Zürifäscht, dem Feuerwerk in Basel, welches notabene über 100’000 Zuschauer bestaunen und bei vielen weiteren Feuerwerken rund um den Nationalfeiertag oder an Seenachtsfesten. Feuerwerke sind beliebt und finden grossen Anklang in der Bevölkerung. Die Gegnerschaft ist hier klar in der Minderheit und einfach lautstark unterwegs.

Traurig ist auch die Tatsache, dass nun viele gewählte Mandatsträger auf diesen Zug aufspringen und weil es grad viel in den Medien diskutiert wird und hip scheint, auf Feuerwerke an unserem Nationalfeiertag verzichteten. Dies mit dem Vorwand von wegen Klimaschutz, Tierwohl und so weiter.

Es versteht sich von selbst, dass Haustiere wie Hunde oder Katzen insbesondere den Lärm bei Feuerwerken nicht sonderlich angenehm finden und erschrecken können. Das lässt sich allerdings relativ einfach umgehen, indem man die Tiere an den besagten zwei Abenden drinnen behält, die Fenster schliesst und Musik spielt.

Dass dies für Wildtiere nicht einfach so geht, ist ebenfalls klar. Diese erschrecken sich aber in der Regel nur am Anfang und beruhigen sich anschliessend. Enten und Schwäne beispielsweise schwimmen seelenruhig über den See. Das ist bei jedem Seenachtsfest gut zu beobachten.

In der Schweiz werden durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jedes Jahr 78 Tonnen CO2 freigesetzt. Das entspricht 0,0002 Prozent der Schweizer CO2-Emissionen und ist weniger, als 50 Kühe pro Jahr ausstossen (zur Info: wir haben über 1,5 Millionen Rinder in der Schweiz!). Der CO2-Ausstoss bei Feuerwerken ist im Kontext des gesamten Ausstosses somit schlicht und einfach nicht der Rede wert!

Etwas höher sind die Werte beim Feinstaub-Ausstoss: 320 Tonnen pro Jahr werden durch die Feuerwerke verursacht, das entspricht 2 Prozent der Schweizer Feinstaubemissionen. Rund um Silvester oder 1. August werden die Grenzwerte für Feinstaub für kurze Zeit überschritten, was aber weder gefährlich noch sonst wie problematisch für Mensch, Tier und Natur ist.

Nebenbei: Haupterzeuger von Feinstaub sind Verbrennungen aller Art darunter natürlich auch durch Motoren, Heizungen oder durch Abrieb von Reifen und Bremsen von Autos, Lastern und Motorrädern verursachte bis hin zu Velos! Ja sogar der Fussgänger erzeugt Feinstaub-Abrieb. Oder durch natürliche Erosionen wie beispielsweise bei Vulkan-Ausbrüchen oder der Meeresgischt.

Der Abbau von Feinstaub ist sehr stark vom vorherrschenden Wetter abhängig. Wind verteilt diesen rasch. Am besten ist es, wenn Wetter, wie am letzten Nationalfeiertag herrscht: Wind und Regen nach dem Feuerwerk. CO2-Ausstoss und Feinstaub Emissionen durch Feuerwerke sind für Klima- und Umweltschutz also definitiv und absolut vernachlässigbar! Der Lärm ist von kurzer Dauer und auf ein bis zwei Abende pro Jahr reduziert. Der Rauch verzieht sich jeweils schnell und der Abfall (Holz, Karton, Papier, wenig Plastik) wird stets rasch beseitigt.

Gönnen Sie der grossen Mehrheit der Bevölkerung diesen Spass an den besagten zwei Nächten im Jahr!

Alexander Haslimann, Kantonsrat SVP, Risch