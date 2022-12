Leserbrief Wen vertritt Peter Hegglin? Meinung zur AHV-Politik

Das Parlament hat den AHV-Renten 2023 den vollen Teuerungsausgleich gewährt. Der Ständerat stimmte mit 22 zu 20 Stimmen bei zwei Enthaltungen zu. Enthalten hat sich der Ständerat für Zug Peter Hegglin. Ist er in Bern, um sich in der Frage der Altersarmut zurückzunehmen? Kurz zuvor hatte er weiteren Angehörigen der Mitte-Ständeratsfraktion geholfen, drei Vorstösse von Parlamentsmitgliedern von SP und Mitte zu versenken. Diese wollten den Bundesbeitrag an die individuelle Prämienverbilligung erhöhen.

Auf seiner Website beansprucht Hegglin, die Interessen Zugs zu vertreten. Anscheinend bewertet er das Unterstützen von Rentnerinnen, Rentnern und einkommensschwachen Haushalten nicht als Zuger Interesse. Dafür anderes: Die kleine Kammer hat Anfang Dezember einen Antrag Hegglins bachab geschickt, der Kantonen vorschreiben wollte, den Krankenkassen jene Kosten teilweise auszugleichen, die von den Versicherten übernommen werden. Hegglin wollte den Versicherungen Kosten erstatten, die diesen nicht entstanden sind. Die angestrebten Folgen mass er gleich selbst aus, schliesslich ist er als Präsident des Krankenversicherungsvereins RVK nah an der Materie. Zitat: «Bei der Höchstfranchise von 2500 Franken bleiben im Beispiel 6800 Franken übrig. Von diesem Betrag übernimmt der Kanton 26,5 Prozent oder 1802 Franken. Gemäss meinem Minderheitsantrag müsste er 2400 Franken übernehmen.»

In der Debatte wurde weitergerechnet: Jährlich würden die Krankenkassen bei bis zu einem Drittel der Versicherten nichts bezahlen, von den Kantonen aber Geld bekommen. Wem das angemessen erscheint, hebe bitte die Hand. Im Stöckli fand sich dazu nur eine kleine Minderheit bereit. Der Bundesrat bewertete das Ansinnen überdies als verfassungsrechtlich bedenklich. Insgesamt verleitet die Wintersession zur Frage, wen Ständerat Hegglin engagierter vertritt: zahlreiche Menschen oder wenige Krankenkassen?

Andrej Markovic, Vorstand SP Stadt Zug