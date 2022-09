Leserbrief Weshalb die Axpo unterstütz werden muss «Weshalb die Eigentümer- kantone die Axpo nicht selbst retten», Ausgabe vom 8. September

Ökonom Christoph Schaltegger hat mit seinen Aussagen teilweise recht. Mit seiner Aussage, dass die Axpo den Strom lange zu günstig verkauft hat, ist er aber voll auf dem Holzweg. Was heisst eigentlich zu günstig verkauft in einem transparenten Markt?

Diese plakative Aussage vermischt er dann höchst unprofessionell mit der Art und Weise , wie Commodity-Märkte aus Risikomanagement-Sicht betrieben werden. Es ist nicht nur die Axpo, die bei den Börsen nachschiessen muss, sondern viele andere Firmen in der Energiebranche. Profitable Geschäfte werden durch diesen Sicherheitsmechanismus stark belastet, weil es sich normalerweise um länger laufende Verkaufsverträge handelt, die den Abnehmern Budgetstabilität verleihen.

Der Händler muss nun aufgrund des Risikos entlang der Terminkurve temporär ausgleichen, was bei starken Veränderungen typischerweise Liquiditätsprobleme hervorruft. Laut Bloomberg sind zur Zeit an Terminmärkten 1,5 Billionen US-Dollar (engl. 1,5 Trillionen) nachgeschossen worden. So funktionieren Terminmärkte und sichern sich vor Versagen ab.

Herr Schaltegger hetzt hier die Leser ungerechterweise gegen die Axpo auf. Was ich aber nicht beurteilen kann, ist die Frage, ob neben dem Grundgeschäft unkontrollierte Spekulationen eingegangen wurden. Dafür müsste der Vorstand der Axpo eine Risikofreigabe für die Händler erstellt haben und diese auch verstehen.

Ich nehme an, im Vorstand der Axpo sitzen auch frühere Händler, die sich mit den Risiken im Rohstoffhandel auskennen. Nur Firmen mit Profis an der Spitze können mit Weitblick und Respekt durch diesen ultimativen Sturm steuern.

Setrak Bahceli, Oberägeri