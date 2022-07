Leserbrief Weshalb lassen sie ihre Familien zurück? Leserbrief «Ich hoffe, dass die Gleichberechtigung doch noch siegt», Ausgabe vom 22. Juni

Ich frage mich, weshalb denn Flüchtlinge – und ich lasse es bewusst offen, ob es sich hier nun um Wirtschafts-, Klima- oder «echte» Flüchtlinge handelt, die tatsächlich an Leib und Leben bedroht sind – aus Afrika und dem nahen als auch fernen Osten in der Regel junge Männer sind?

Weshalb lassen diese jungen Männer ihre Mütter und Geschwister zurück, anstatt den Kampf gegen die jeweiligen Ungerechtigkeitsregime aufzunehmen? Würden wir unsere Mütter und Geschwister in einem Krieg zurücklassen, nur um die eigene Haut zu retten? Ein schaler Beigeschmack entsteht, wenn ich dann im Leserbrief von «Ungleichbehandlung» der Flüchtlinge lese. Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind fast ausnahmslos Frauen und Kinder. Andere Flüchtlinge jedoch sind fast ausnahmslos junge Männer.

Es ist meines Erachtens stossend, in einem Leserbrief einen «dicken Hals» zu machen, anstelle – frei nach John F. Kennedy – sich zu fragen, was der Leserbriefverfasser und seinesgleichen denn für das jeweilige Land tun könnten, ausser dieses mitsamt ihren Familien im Stich zu lassen? Integration hier in der Schweiz ist ebenfalls nicht grossgeschrieben, jedoch immer mehr zu fordern schon?

Unser Freiheitskampf hat vor über 700 Jahren angefangen und wir arbeiten tagtäglich hart, um Leute, die unsere Werte nicht teilen, mitzutragen. Dankbarkeit wäre angebracht. Sich zu überlegen, wie kann ich etwas zurückgeben, wäre angebracht. Sich in die Opferrolle begeben zu wollen, ist nicht angebracht.

Daniel Gruber, Zug