Leserbrief Wie retten wir das Gesundheitswesen? Zu den stetig ansteigenden Gesundheitskosten.

In den letzten 20 Jahren stiegen die Gesundheitsausgaben stetig an, insgesamt um fast 80 Prozent. Die Gesamtwirtschaft wuchs im gleichen Zeitraum nur um die Hälfte. Für die Versicherten wuchs die Belastung noch stärker: Die Krankenkassenprämien sind heute 90 Prozent teurer als vor 20 Jahren. Wenn es so weitergeht, werden die Gesundheitsausgaben im Jahr 2040 gemäss einer Studie der Boston Consulting Group 155 Milliarden Franken pro Jahr erreichen – 90 Prozent mehr als heute. Ohne kostenstabilisierende Massnahmen könnten die Kosten sogar um mehr als das Doppelte steigen. Sogar im besten Fall, mit kostendämpfenden Massnahmen, rechnet die Studie damit, dass das Gesundheitswesen bis 2040 um über zwei Drittel teurer sein wird. Warum steigen die Kosten so gewaltig? Es ist kein Geheimnis, dass die Preise im Gesundheitswesen sich nicht im freien Wettbewerb und in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage bilden. So beeinflussen zum Beispiel die Vorschriften zur Qualität und Sicherheit in der Medizin die Kosten und damit die Preise, die Medikamentenpreise werden nicht im freien Markt festgelegt, und die Vergütung für medizinische Leistungen wird zwischen Leistungserbringern und Versicherern vereinbart. Nachteilig ist auch die oft fehlende Transparenz, um Einsparpotenzial zu identifizieren oder die Notwendigkeit von Behandlungen zu hinterfragen. Alles zusammen führt in der Tendenz zu einer Überbehandlung und damit unnötig hohen Kosten. Und nicht zuletzt haben wir Patientinnen und Patienten sehr hohe Anforderungen an die Qualität und Verfügbarkeit von Behandlungen und schätzen es, möglichst schnell von der Spezialistin behandelt zu werden.

Die Kostenbremse-Initiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» der Mitte-Partei sieht vor, dass Bundesrat, Bundesversammlung und Kantone eingreifen müssen, wenn die Gesundheitskosten im Vergleich zur Lohnentwicklung zu stark steigen. Der Bundesrat lehnte die Initiative im letzten Jahr ab und verabschiedete als indirekten Gegenvorschlag die Botschaft für die Vorgabe von Kostenzielen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP). Der Gegenvorschlag ist Teil des laufenden Kostendämpfungsprogramms mit verschiedenen Massnahmepaketen.

Auch Innovation und Digitalisierung sollen stärker gefördert werden. Innovation kann helfen, neue Behandlungsmethoden zu entwickeln, die günstiger sind, oder ambulant vorgenommen werden können und keinen langen Aufenthalt im Spital erfordern. Innovation kann aber auch helfen, Medikamente zu entwickeln, die weniger Kosten verursachen, etwa weil sie gezielter auf die Patientin oder den Patienten abgestimmt sind und entsprechend besser wirken. Mit der Digitalisierung wird nicht nur der administrative Aufwand reduziert, sondern auch der Austausch von Patientendaten vereinfacht oder überhaupt erst ermöglicht (elektronisches Patientendossier), damit Diagnosen nicht mehrfach vorgenommen werden müssen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Leistungserbringern einfacher wird. Die Digitalisierung hilft aber auch der Transparenz, um Kostentreiber und Sparpotenzial zu ermitteln.

Sämtliche Massnahmen werden aber nicht zum Erfolg führen, wenn wir Patientinnen und Patienten nicht mitmachen. Das gilt insbesondere bei Sparmassnahmen, denn Leistungserbringer selbst werden kaum ein Interesse haben, ihr Angebot ohne Druck einzuschränken. Darum müssen wir bereit sein, Kompromisse einzugehen und unsere Ansprüche an die Verfügbarkeit von Behandlungen zurückzunehmen. Wenn bei jeder Sparmassnahme ein Aufschrei durch die Bevölkerung geht (wie kürzlich in Cham), dann wird sich die Politik kaum getrauen, die Sparmassnahmen wirklich durchzusetzen.

Matthias Ebneter, Die Mitte, Risch-Rotkreuz