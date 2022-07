Leserbrief Wilhelm Tell soll helfen Leserbrief «Weitsicht anstatt Träume und Schäume», Ausgabe vom 8. Juli

Als ich im Leserbrief von Felix Zulauf das Lob auf Frau Martullo-Blocher las, sie habe zur geopolitischen Lage im Krieg gegen die Ukraine «das einzig Richtige» gesagt, fiel mir ein, dass sie zu Beginn des Überfalls auf die Ukraine ihren Mitarbeitenden in Russland verboten hatte, den Angriffskrieg Krieg zu nennen.

Sie sollten sich, hiess das, an die Version Putins und des Patriarchen Kirill I. halten. Diese sprachen von einer heiligen Mission mit dem Auftrag, das Brudervolk zu entnazifizieren. Das Verbot von Frau Martullo war sehr entlarvend und machte deutlich, auf welcher Seite sie steht. Sie wollte ihre florierenden Unternehmen nicht gefährden. Das Diktat an die Belegschaft scheint mir völlig überflüssig, denn diese wusste ja selber, was sie unter der strengen Überwachung durch den Staat sagen durfte.

Seither lese ich die Friedensbemühungen von Frau Martullo in diesem Licht. Ihr Interview in der NZZ, mit dem Aufruf an die Ukraine, Frieden zu schliessen, klingt ähnlich wie Köppels Appelle und die des deutschen TV-Philosophen Precht. Putin gefallen diese Schalmeientöne.

Sollte er einen Friedensvertrag unterzeichnen, wissen wir bereits, dass er darin fordern wird, die Ukraine müsse entwaffnet und entnazifiziert werden. Ich rufe deshalb unseren Nationalhelden Wilhelm Tell an und bitte ihn, er möge dem Westen helfen, dass seine Knie in der Abwehr der Aggression nicht weich werden.

Andreas Iten, Unterägeri