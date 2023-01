Leserbrief Wir leiden unter «Overbusiness» «‹Am Ende wohnen nur noch Reiche hier›», Ausgabe vom 24. Januar

Alle Mieterinnen und Mieter der Zugerstrasse 51, Baar, erhielten die Kündigung. Sie müssen ausziehen, weil in dem Mehrfamilienhaus, gleich wie in der schon leergekündigten Nr. 49, Serviced Apartments entstehen sollen. Das ist schockierend und es bedeutet eine weitere Verknappung von bezahlbarem Wohnraum in Baar. Es ist befremdend, dass Wohnraum in Gewerberaum umgenutzt werden kann. Serviced Apartments (eigentlich «Business AirBnB») dienen dem Geschäftstourismus und sind dem Wohnungsmarkt entzogen. Die Entwicklung im Kanton Zug geht in die gleiche Richtung wie bei touristischen Hochburgen. In Amsterdam und Barcelona wurde es durch die Umwandlung von Wohnungen in AirBnB-Apartments für die Einwohnenden praktisch unmöglich, bezahlbare Wohnungen zu finden. Die dortigen Behörden sorgten sich um das Wohlergehen der Bevölkerung. Beherzt haben sie Massnahmen ergriffen, um der Entwicklung Einhalt zu gebieten. So ist es nicht mehr erlaubt, ganze Liegenschaften mit AirBnB-Apartments auszustatten. Wir leiden zwar nicht unter «Overtourism» dafür unter «Overbusiness». Auch das Gewerbe spürt die Folgen. Im Zusammenhang mit der Baarer Gewerbestrategie wurde klar, dass das Gewerbe auf günstigen Gewerbe- und Wohnraum für das Personal angewiesen ist. Wann werden die Verantwortlichen hier aufwachen und der Umnutzung von Wohnraum zu Business-Apartments Einhalt gebieten? Die SP Baar reicht im Kantonsrat dazu eine Anfrage ein und verlangt Auskunft darüber, was die Regierung zu tun gedenkt. Die Entwicklung muss gestoppt und in menschlichere Bahnen gelenkt werden. Deshalb engagiert sich die SP schon seit Jahren für bezahlbaren Wohnraum. Am Freitag, 3. März, werden wir die Mehrwert-Initiative einreichen. Die Initiative hat das Ziel, dass ein Teil des planerischen Mehrwerts, der durch verdichtetes Bauen entsteht, zurück in die öffentliche Hand und den preisgünstigen Wohnungsbau fliesst.

Gaby Billing, Vorstandsmitglied SP Baar