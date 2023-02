Leserbrief Wir müssen vorausschauend handeln «‹Endlich stuft Bund die Lage als problematisch ein›», «Zuger Zeitung» vom 2. Februar

Der Chefapotheker der Schweizer Spitäler hält fest, dass bei 987 Medikamenten derzeit Lieferengpässe bestehen. Es kommt bei jedem zweiten oder dritten Patienten vor, dass ein Medikament fehlt. Das geht von Antibiotika und fiebersenkenden Sirupen für Kinder über Schmerzmittel und Epilepsie-Medikamente bis hin zu Herzmedikamenten. Die Behörden – so das Fazit – haben das Problem unterschätzt und nicht wahrhaben wollen.

Aber nicht nur der Bund hat versagt. Ich erinnere daran, dass die Alternative – die Grünen im Jahre 2020 im Zuge der Coronapandemie eine Motion für eine Standesinitiative eingereicht hatte. «Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicher für den Fall machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren Mangellagen und Krisen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag. Er sichert insbesondere die Versorgung der Bevölkerung mit den wichtigsten Medikamenten und Wirkstoffen.» Der Regierungsrat und der Kantonsrat lehnten den Vorstoss leider ab. Er sei unnötig.

Auch die Grüne-Fraktion im Nationalrat hat im Mai 2020 eine parlamentarische Initiative eingereicht, um die Versorgungssicherheit in der Pandemie zu gewährleisten. Der Nationalrat wollte die Verfassung nicht ändern. Nach Auskunft der Verwaltung sollten Anfang 2022 konkrete Massnahmen erarbeitet werden, um die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern zu verringern und die Versorgungs­sicherheit zu stärken. Wie sich jetzt herausstellt, hatten die Grünen im Nationalrat und die ALG damals schon den Finger auf einen wunden Punkt in der Gesundheitspolitik gelegt. «Gouverner c’est prévoir». Das unbegrenzte Vertrauen in die Privatwirtschaft, die unsere wirtschaftliche Landesversorgung sicherstellen soll, und die weltweite Globalisierung rächen sich jetzt. Wir Politikerinnen und Politiker müssen vorausschauend handeln und zwar überall – von der Klima- bis zur Gesundheitspolitik.

Manuela Weichelt, Nationalrätin ALG, Zug