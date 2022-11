Leserbrief Wo bleibt die Kontrolle durch die Polizei? Zur «Nebeneinander von Velo und Auto auf den Strassen»

Grobe Missachtung der Gesetze von den Fahrradbenutzerinnen und Fahrradbenutzern auf den Strassen: Wo bleibt die Kontrolle der Polizei, sind diese alle im Homeoffice? Viele der Benutzer von Fahrrädern, E–Bikes et cetera sind der Meinung, vorhandene Gesetze seien für Sie nicht gültig.

Es werden von der Fahrradlobby immer mehr Flächen für Fahrradstreifen und so weiter verlangt und sie bekommen diese auch. Aber was zahlen diese eigentlich für die Fahrradstreifenbenutzung und Infrastruktur? – Ausser den Steuern nichts.

Was alles zahlt der motorisierte Verkehr? Einen erheblichen, gossen Teil wie bei den Kraftstoffen, beim Strassenverkehrsamt et cetera. Was aber passiert auf den Strassen wie bei einer auf Rot geschalteter Ampel? Viele kennen diese Farbe nicht, benutzen den Fahrradstreifen nicht oder zwei benutzen den Streifen und einer davon benutzt die Hauptstrasse. Handzeichen sind nicht mehr modern, genauso wie ein Blick nach hinten oder korrektes Verhalten im Kreiselverkehr.

Etwas sehr Störendes, ja das Schlimmste gar, ist das bedenklich flackernde Licht hinten und vorne. Das Licht sollte hinten rot sein und das vordere weiss. Diese Lichter müssen vom Gesetz aus ruhig/still sein, ein Flackern ist absolut verboten. Die Stärke der Lichter und das Flackern werden zu einem Albtraum der Auto- und LKW-Fahrer, da störend und ablenkend.

Dies alles stört weder die Fahrradlobby noch die Polizei. Es ist ja einfach, die Autofahrer per Blitzer zu büssen, als bei den Velofahrenden aus dem Auto zu steigen. Die Velofahrenden sind immer im Recht, denn sie bringen einen kleineren Gegenstand auf die Strasse als die Autofahrer, und dies wird auf beschämende Art ausgenutzt.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri