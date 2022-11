Leserbriefe Worte des Schreibtischtäters «Leserbrief: Wo bleibt die Kontrolle durch die Polizei», Ausgabe vom 14. November.

Nach der pauschalen Verunglimpfung aller Leute, die nicht per Auto unterwegs sind, kann ich Hans-Rudolf Iten-Hartmann nur empfehlen, einmal die Strecke Cham–Zug genauer anzusehen – auf dem Sattel eines richtigen Velos, nicht bloss als Schreibtischtäter. Lange vor den angeblich immer unverschämteren Forderungen der «Velolobby» gab es dazu drei Möglichkeiten:

Seit Jahrzehnten existierte der traditionelle Seeweg, anerkannt als Veloroute von nationaler Bedeutung. Vor gut zwei Jahren kam jemand auf die Bieridee, ihn beim Badeplatz Brüggli halbjährig durch Schikanen zu stören, um den Autoparkierbetrieb zu erleichtern. Seit einigen Wochen ist er nun vollständig gesperrt. Angeblich braucht man fast ein Vierteljahr, um die vorher funktionierenden Fussgängerstege im Naturschutzgebiet Städtlerried zu ersetzen und dieses damit ein weiteres Mal durch Fremdstoffe zu beeinträchtigen.

Das Trottoir der Hauptstrasse als Notbehelf ist durch die anscheinend nie endenden Bauarbeiten westlich des Alpenblick-Kreisels vollständig verschwunden. Eigenartig, dass bei dieser langen Gelegenheit nicht gleich der als flankierende Massnahme zur «Ortsumfahrung» versprochene Pförtner gebaut wird!

Bleibt noch der offizielle mit grossem Trara eröffnete Veloweg mit einigen Steigungen und engen Kurven durch die Lorzenebene nördlich des Bahngeleises: Aktuell führt er zunächstunbeleuchtet und schlecht markiert – aber dafür mit verschiedenen Mittelpfosten und engen Kurven – durch das Wohngebiet im Alpenblick. Zweimal wird die Baustelle überquert mit engen und kaum beleuchteten Kurven – besonders gefährlich die Abbiegung von Zug her am oberen Ende des Tauchers unter die Knonauer Eisenbahnlinie. Richtung Zug folgen noch weitere alle paar Wochen wechselnde Ausweichstellen, bis man endlich kurz vor der «Alten Lorze» die vorherige Streckenführung erreicht.

Nur in einem Punkt gebe ich ihm recht: Die zuständigen Behörden haben es vor der Zulassung verschiedenster Elektro-Curiosa-Fahrzeuge tatsächlich versäumt, klar zu definieren, was auf Autostrasse, Veloweg oder Trottoir gehört, dies mit den entsprechenden Kennzeichen zu markieren und auch zu kontrollieren. Auch ich ärgere mich, wenn – was schon öfters vorkam – auf einem unbeleuchteten Fuss- oder Veloweg ein Elektrotrotti der Marke «Tier» am Boden liegt, wofür selbstverständlich niemand die Verantwortung übernimmt.

Jürg Röthlisberger Cham

Ich kann dem Leserbriefverfasser nur recht geben. Wann werden endlich auch die Velofahrer kontrolliert? Ob Rotlicht, Einbahnstrasse, kein Vortritt, Stoppstrasse, Fussgängerstreifen, Trottoirs, Kreisverkehr. Egal, was da für Verkehrsschilder rumstehen oder welche Regeln da gelten würden. Die sind für die anderen, die Weicheier, die Schlaffis, für die Braven, die sich an Verkehrsregeln halten. Nicht für uns Velofahrer, uns Draufgänger, Abenteurer, wir pfeifen auf jede Verkehrstafel, auf jede Regel. Wir lieben die Herausforderung, wir sind die ganz Coolen. Den Stinkefinger immer zu einem Gruss bereit, bringen sie den Rest der Verkehrsteilnehmer, ob zu Fuss oder motorisiert, immer wieder an Grenzen. Es ist ein altbekanntes, grosses Problem und trotzdem wird nichts dagegen unternommen. Warum nur?

Ruth Bartlome, Hagendorn