Leserbrief Zu den Umfahrungstunneln Unterägeri und Oberägeri Zu Mobilitätskonzepten und zur Richtplanung

Eine Umfahrungsstudie aus dem Jahre 2010 zeigt, dass der kurze Tunnel den Verkehr um 8800 Fahrten und der lange Tunnel lediglich um 7400 Fahrten verringert; dies von gesamthaft 18700 Fahrten. Mit beiden Varianten bleiben somit noch mehr als die Hälfte des Verkehrs im Dorf!

Die erwähnte Studie zeigt auch, dass das Dorf mit einem Zentrumsanschluss zusätzlich mit einer wesentlichen Anzahl Fahrten entlastet werden könnte. Bei der Kurzumfahrung plus Zentrumsanschluss wird das Dorf zusätzlich mit 5700 Fahrten (+64 Prozent) entlastet; und das mit Mehrausgaben von lediglich 40 Millionen Franken. Eine ähnliche Wirkung ist auch mit der Langvariante plus Zentrumsanschluss zu erwarten. Für den Gemeinderat Unterägeri war dieser Anschluss von Anfang an kein Thema.

Eigentlich sind die Zahlen veraltet. Deshalb wundern wir uns, wie man auf dieser Basis fundierte Entscheidungen zum 300 bis 400 Millionen schweren Umfahrungstunnel treffen kann. Um bei einem solch teuren und vielschichtigen Umfahrungsprojekt gute Entscheidungen treffen zu können, braucht es zuallererst eine saubere Datenlage.

Ausserdem ist für uns klar, dass es nicht die Lösung für das Verkehrsproblem in Unterägeri gibt. Das Zentrum von Unterägeri wird weiterhin mit den eigenen 4950 Personenwagen belastet (2021, Tendenz steigend). Zudem will der Gemeinderat die Siedlungsverdichtung aktiv fördern.

Er sieht ein Wachstumspotenzial von 1600 zusätzlichen Einwohnern in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Es braucht deshalb viele ineinandergreifende Massnahmen – und im Sinne einer Best-Management-Praxis ein umfassendes Mobilitätskonzept für das ganze Ägerital.

Die Hauptverkehrsachse verläuft in Oberägeri «kanalisiert» durch das ganze Dorf und den engen Dorfkern. Ausweichrouten sind aufgrund der Topografie mit Berg und See nicht möglich. In Unterägeri wird nun die Wahrscheinlichkeit der Realisierung einer Tunnelvariante für die Umfahrung des Dorfs höher. Ein Tunnel Unterägeri bringt für Oberägeri erhebliche Vorteile in der Erschliessung nach Zug, jedoch vermutlich auch eine höhere Belastung mit Verkehr durch unser Dorf.

Ein Umfahrungstunnel von Oberägeri würde nicht nur eine Entlastung des Dorfkerns bedeuten, sondern auch eine nachhaltige Entwicklung im Zentrum ermöglichen und mehr Sicherheit für den nichtmotorisierten Verkehr mit sich bringen.

Leider wurde es in der Vergangenheit von den Behörden verpasst, auch für Oberägeri eine Tunnelvariante in den Richtplan aufzunehmen. Deshalb ist es politisch und betreffend den Planungsprozessen nicht realistisch, einen Umfahrungstunnel von Oberägeri mit jenem von Unterägeri zeitgleich anzupacken.

Mit einer Motion an den Gemeinderat Oberägeri will die FDP Oberägeri die Voraussetzungen schaffen, dass nach der Realisierung des Umfahrungstunnels Unterägeri auch ein solcher für Oberägeri geplant und realisiert werden kann. Damit die Entwicklungen nicht an der Gemeinde Oberägeri vorbeigehen, sollten wir jetzt die Vision anpacken.

Die FDP-Motion fordert den Gemeinderat auf, Schritte einzuleiten, damit ein Umfahrungstunnel in den Zuger Richtplan eingetragen wird. Hierzu soll der Gemeinderat die entsprechenden Vorbereitungen starten (Machbarkeitsstudien, Verkehrsplanungen, Evaluation von Tunnelvarianten). Sobald diese vorliegen, soll der Gemeinderat beim Kanton einen Richtplaneintrag beantragen.

Auch wenn es bis zur Realisierung Jahre dauern wird, sollte der Gemeinderat jetzt die Chance nutzen. Bei solchen Projekten muss generationenübergreifend gedacht werden.

Mariann Hess, Kantonsrätin ALG, Unterägeri; Beat Ryser, Präsident ALG, Unterägeri