Leserbriefe Zu den Zuger Wahlen 2022 Zu den Gesamterneuerungswahlen vom 2. Oktober im Kanton Zug

Mit Aufrecht-Zug beteiligt sich eine neue Bürgerbewegung an den kommenden kantonalen und gemeindlichen Wahlen im Oktober. Es kandidieren zwei integre Personen für den Regierungs-, Kantons- und Gemeinderat in Zug und Baar, welche den Menschen in den Mittelpunkt stellen nach dem Motto: «Der Staat hat dem Menschen zu dienen und nicht der Mensch dem Staat.» Die Bürgerbewegung Aufrecht-Zug will all jenen eine Stimme geben, welche in den letzten zwei Jahren von der etablierten Politik enttäuscht und getäuscht wurden. Das Potenzial jener Stimmen, welche die Faust im Sack machen, ist enorm. Aufrecht-Zug versteht sich deshalb weniger als Konkurrenz zu den bekannten Parteien, sie sucht vielmehr jene Stimmen zu vereinigen, welche eine Änderung der jetzigen (Mainstream-)Politik ins Leben rufen wollen.

Aller Anfang ist schwer! Aufrecht-Zug ist sich dessen bewusst. Aufrecht-Zug beginnt daher klein: Qualität vor Quantität, der erste Schritt! Glaubwürdig, verfassungstreu, Menschen für Menschen! Veränderung beginnt im Kleinen, beginnt mit Ihrer Stimme an der Urne, nicht mit der Faust im Sack!

Geben Sie Aufrecht-Zug eine Chance für Veränderung! Gehen Sie in die Websites von Aufrecht-Zug und Aufrecht-Schweiz, informieren Sie sich auch über die Kandidaten. Und – gehen Sie wählen und wählen Sie: Liste Aufrecht-Zug. Es lohnt sich! Für unsere Kinder, für unsere Gesellschaft, für unsere Zukunft!

Dr. Philipp Dossenbach, Baar

Erinnern Sie sich noch an den Wahlsonntagabend vom 7. Oktober 2018? Lange Gesichter, von rechts bis links, die Zuger Regierung ist plötzlich nur noch bürgerlich zusammengesetzt und die Frauen sind nur noch einfacher Besetzung vertreten. Diesen Wahlherbst gilt es, dies zu verbessern.

Mit der Kandidatin der Alternativen-der Grünen gewinnen wir genau die richtige Frau, um Balance ins momentane Ungleichgewicht zu bringen. Politisch erfahren und dank ihrer Profession und ihrem sozialen Engagement, u.a. bei KISS, ist sie versiert in Jugend-, Bildungs- und Altersfragen, zudem äusserst bewandert in Umweltthemen. Was sie zur idealen Vertreterin der ökologisch und sozial denkenden Gesellschaft in der Regierung macht. Sie gehört auf jeden Wahlzettel, damit am 2. Oktober 2022 allseits freudige Gesichter erstrahlen.

Erwina Winiger, alt Kantonsratspräsidentin, Edlibach