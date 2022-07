Zuger Wahlen 2022 GLP tritt in Neuheim zu den Kantonsratswahlen an Die Grünliberalen Neuheim haben Lorin Semela und Michael Strickler nominiert.

Die GLP tritt in Neuheim mit zwei Kandidaten zu den Kantonsratswahlen an, wie die Partei mitteilt. Lorin Semela ist im Masterstudium der Agrarwissenschaften an der ETH. Für ihn ist es wichtig, intelligente und ausgewogene Massnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen und den öffentlichen Raum im Kanton Zug einladender und grüner zu gestalten.

Sie kandidieren für die GLP für einen Kantonsratssitz in Neuheim. Lorin Semela (links) und Michael Strickler. Bild: PD

Michael Strickler studiert Humanmedizin im Master. Er sieht in der Digitalisierung und der personalisierten Medizin grosse Chancen. Er glaubt, sie könnten das Gesundheitswesen revolutionieren: Prävention, Dienstleistungsqualität und Effizienz werden verbessert und die Kosten gleichzeitig stabilisiert.