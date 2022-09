Leserbrief Zweimal Ja als Zeichen der Gerechtigkeit Zur eidgenössischen Abstimmung über die AHV-Reform am 25. September

Seit dem Beginn der Debatte über die AHV21-Vorlage wird immer davon geredet, dass die Frauen unter dieser Vorlage zu leiden hätten. Als Vertreterin der Generation Z sowie als Frau bin ich allerdings davon überzeugt, dass ein Nein zu dieser Vorlage viel mehr die junge Generation trifft. Es ist Fakt, dass uns das Verschlafen einer baldigen AHV-Sanierung «übermorgen» tiefrote Zahlen bescheren wird. Die logische Konsequenz daraus ist, dass der Topf der AHV in absehbarer Zukunft leer sein wird, sodass meine Generation nicht mehr von einer AHV-Rente profitieren kann. Finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, dies wirklich fair gegenüber all den nachkommenden Generationen?

Der Topf der AHV benötigt zusätzliche finanzielle Mittel, da sich die Demografie so entwickelt, dass immer mehr Menschen immer länger Rente beziehen. Geld wächst nun mal nicht auf Bäumen und so wird diese dringend benötigte Reform nicht ohne Kompromisse zu Stande kommen. Durch die Rentenaltererhöhung der Frau um ein Jahr trägt der weibliche Teil der Gesellschaft dieses Mal mehr zur Revision der AHV bei und trotzdem werden sie am Ende des Tages als Gewinnerinnen aus dieser Reform herauskommen. Denn einerseits wird die AHV-Rente der Übergangsgeneration auf Lebzeiten grosszügig erhöht und anderseits ist der Berufslohn eines ganzen Jahres ziemlich sicher höher als der Bezug einer Jahres-AHV-Rente. Insgesamt steht den Frauen am Ende dieser Sanierung also mindestens gleich viel, wenn nicht sogar mehr Geld zur Verfügung.

Mit einer Annahme der AHV21-Vorlage wird nicht nur die Generationengerechtigkeit respektiert. Wir kommen als Gesellschaft der Gleichstellung zwischen Mann und Frau mit einer sozial ausgewogenen Reform näher.

Flavia Röösli, Kantonsratkandidatin Mitte, Cham