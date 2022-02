Literatur Lebenshilfe: 150 Reflexionen eines Suchenden Der Theologe und Autor Pierre Stutz teilt in seinem neuen Buch persönliche Meditationen für den Alltag.

Pierre Stutz, Autor Bild: Andreas Faessler

Wenn es um Lebenshilfe im Bereich Spiritualität, Selbstfindung oder um Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst und seinem Umfeld geht, so gehört Pierre Stutz zu den aktuell bekanntesten spirituellen Lehrern. Der Schweizer Theologe hat sich in den vergangenen Jahren durch mehrere beachtete Publikationen hervorgetan. Seiner Mission als Lebenscoach bleibt Stutz, der sich selbst als stets Suchender sieht, auch in seinem neusten Buch treu. Animiert durch seine tägliche Auseinandersetzung mit dem Ich während der Coronapandemie, hat der Autor 150 Meditationen zusammengetragen.

Es sind tiefgründige Gedanken und Reflexionen, in zuweilen poetische Verse verpackt, die für ihn wie tägliche Standortbestimmungen zu verstehen sind. Zugleich sind es kleine Oden an das eigene Suchen, mit welchen der Theologe die Menschen ermutigen will, in die Weite und Tiefe zu blicken und all das anzustreben, was einen weiterbringt und einem guttut. In seinen Gedanken taucht auch immer ­wieder ein «Du» auf, das dem Autor innewohnt und das auch die Lesenden bei sich wahrnehmen sollen, um sich durch dieses «Du» mit den Menschen, dem Kosmos zu verbinden. Denn Beziehungen gehören zur Essenz des Daseins. In einem «Nachklang» gibt Pierre Stutz den ­Lesenden kostbare Ratschläge mit auf den weiteren Weg.