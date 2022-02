Mein Thema Wirklich Gedanken über das extensive Aufhalten in digitalen Räumen und den damit einhergehenden Verlust der Wirklichkeit. Eugen Koller, Theologe Drucken Teilen

Eugen Koller, Theologe

Was bringt Menschen dazu, die Kirchenstiege emporzusteigen, aber nicht in die Kirche einzutreten, sondern einen Blick in den Anschlagkasten zu werfen und wieder von dannen zu ziehen? So beobachtete ich es während eines Mittagessens in einem Urschweizer Hauptort. Die Personen informierten sich auf den Aushängen, wer gestorben ist, nachdem sie wohl die Totenglocke gehört hatten oder sich einfach kundig machen wollten, wer nicht mehr unter den Lebenden des Dorfes weilt.

Diese Menschen leben in der Wirklichkeit. Mich erschreckt es oft, dass ich eine Stunde Menschen im Zug gegenübersitze, die keinen Blick auf mich richten, wenn ich absitze und auch nicht, wenn ich aussteige. Sie sind im digitalen Raum und verpassen einen Teil der Wirklich­keit, das Wahrnehmen der Mitmenschen und die Kommunikation, da Ohren und Augen nicht frei sind.

Wie viel Zeit investieren Menschen, um sich mit Unwichtigem jederzeit abzufüllen. Die Konzentration auf das Hier und Jetzt und das soeben Erlebte geht verloren, wenn Dutzende Male im Tag der Bildschirm des Mobiltelefons entsperrt und Stunden pro Tag durch die digitale Präsenz auf Websites und sozialen Kanälen verbracht wird.

Eugen Koller

Luzern, kath. Theologe,

Spitalseelsorger Schwyz

und Mantelredaktor «Pfarreiblatt Uri Schwyz»

eukol@bluewin.ch